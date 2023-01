Milan, Zaniolo e Sportiello i rinforzi per rimediare alla batosta: ultimi tentativi

Milan, si corre ai ripari: tentativi in extremis per Zaniolo e Sportiello. Dopo la batosta contro il Sassuolo i rossoneri non possono più permettersi errori, si cercano gli uomini giusti sul mercato. Pochissimo tempo per convincere Roma e Atalanta, le ultime sulle trattative.

Milan, ultimi tentativi per Zaniolo e Sportiello: gli uomini giusti per rialzarsi?

La brutale sconfitta per 5 a 2 contro il Sassuolo è stata un brusco risveglio per il Milan, ormai sempre più lontano dalla vetta. La seconda debacle consecutiva, dopo il 4 a 0 contro la Lazio, ha reso ancora più evidenti i limiti della squadra, che ha urgente bisogno di rinforzi. La pensano allo stesso modo Maldini e Massara, ora attivi sul mercato in un tentativo in extremis di mettere qualche toppa. A preoccupare sono la fragilità della retroguardia e la poca incisività offensiva. Per questo i rossoneri sono pronti a fare un ultimo tentativo prima della chiusura del mercato di riparazione per portare in rossonero sia Marco Sportiello che Nicolò Zaniolo.

Le trattative, le ultime notizie del mercato rossonero

Per buona parte del mercato Zaniolo è stato poco più di un sogno per il Milan. L’uomo perfetto per compensare alle prestazioni mediocri di De Ketelaere, sempre più oggetto misterioso, e per portare più qualità in un reparto offensivo che non può sperare sempre nel solo apporto di Rafael Leao e Giroud. Perfetto, ma fin troppo costoso per le tasche del Milan, che ancora paga un mercato estivo dispendioso quanto inefficace. Dopo il gran rifiuto del trequartista al Bournemouth, tuttavia, la situazione potrebbe essere cambiata. Zaniolo è di fatto un separato in casa e la Roma è ansiosa di trovargli una sistemazione, come dimostrano le parole di Tiago Pinto: “Siamo in difficoltà, c’è ancora tempo e vediamo che succede”. Il Milan spera di sfruttare quest’occasione per strappare il giovane talento ai giallorossi in prestito oneroso con diritto di riscatto.

Per quanto riguarda la difesa, per Maldini e Mascara la priorità è risolvere la questione porta. L’infortunio di Mike Maignan terrà fermo il francese almeno fino a febbraio inoltrato. Fin troppo tempo per un Milan che ha ormai capito di non potersi affidare alle mani incerte di Ciprian Tatarusanu. Per questo motivo i dirigenti rossoneri proveranno nuovamente ad anticipare i tempi dell’arrivo di Sportiello, che ha già un accordo con la squadra per giugno. Il Milan aveva già provato a convincere l’Atalanta a dicembre, senza successo.