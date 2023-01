Zaniolo, la mamma difende il figlio sui social dopo gli insulti contro il calciatore

Zaniolo, la mamma ha preso le difese del figlio contro gli insulti che sono arrivati contro il calciatore tra sabato e domenica. Non solo insulti ma anche grave offese che hanno coinvolto anche la stessa mamma del calciatore giallorosso.

Zaniolo, la mamma difende il figlio sui social

Francesca Costa è la mamma di Nicolò Zaniolo, calciatore della Roma che ha dichiarato di voler lasciare la squadra. Così sono arrivati tanti insulti ed attacchi nei suoi confronti. cosa che, ovviamente e giustamente, non è piaciuta a mamma Francesca che ha voluto rispondere. “Aver originato tutto quest’odio mi sembra un tantino eccessivo“. Subito dopo ha pubblicato un’altra foto, sempre di una scritta: “Zaniolo, 5 milioni di calci in c…” e ha commentato così: “Post muto“.

Gli insulti contro il calciatore

LA mamma di Zaniolo ha risposto alle offese, anche di cattivo gusto apparse nella giornata di domenica fuori Trigoria. “Zaniolo boia, tua madre è una gran tr…”. Inoltre, nella notte tra sabato e domenica infatti, sul ponte pedonale che sovrasta via degli Annibaldi – a due passi dal Colosseo – è comparso uno striscione contro il calciatore. “Traditore m*** senza onore” è il messaggio rivolto al numero 22 della Roma.

Ad accendere la vigilia contro il Napoli, sul caso Zaniolo sono state anche le parole del tecnico Mourinho: “Non posso parlare dei provvedimenti a Zaniolo. Purtroppo sembra che ho ragione io, cioè che Zaniolo resterà alla Roma. Perché purtroppo? Perché da un mese il giocatore ogni giorno dice di voler andare via. Dopo lo Spezia io ho dato lunedì libero a tutti. Martedì ho detto allenamento opzionale: tutti i giocatori che erano in panchina a La Spezia, tanti giocatori che hanno giocato sono venuti per allenarsi. Questo è il profilo di giocatore che voglio: con giocatori che vogliono essere una squadra. Quando un giocatore dice a tecnico, società e compagni: non voglio giocare nella Roma, non voglio vestire la maglia della Roma, non voglio giocare e allenarmi col gruppo… Io voglio giocatori felici e che lascino felici gli altri giocatori. Purtroppo sembra che Zaniolo resterà alla Roma, e Nicolò non fa parte del progetto Napoli. Non voglio più parlare di Zaniolo”.

