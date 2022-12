Milan, preoccupa l’infortunio di Maignan: Sportiello arriva già a gennaio?

Infortunio Maignan, più lontano il rientro: il Milan corre ai ripari e anticipa l’arrivo di Sportiello? Il portiere francese crea preoccupazioni per il Diavolo, che potrebbe decidere di portare a Milano il portiere dell’Atalanta già a gennaio.

La situazione di Mike Maignan desta sempre più preoccupazioni in casa Milan. Il portiere francese è alle prese da settembre con un infortunio al polpaccio, una lesione del muscolo gemello mediale del polpaccio sinistro, rimediato durante la sfida di Nations League tra Francia e Austria.

Secondo alcune voci di corridoio lo stop potrebbe essere più lungo del previsto. Maignan, infatti, avrebbe riscontrato un ulteriore problema fisico durante il suo percorso di riabilitazione, che andrebbe a rallentare ulteriormente il suo ritorno in campo. Anche per questo motivo, in attesa di notizie più certe, la dirigenza del Milan starebbe pensando di anticipare l’arrivo di Marco Sportiello, estremo difensore dell’Atalanta.

Sportiello ok per la prossima stagione, si cerca l’accordo con l’Atalanta per gennaio

Marco Sportiello ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e ha già trovato un accordo con il Milan per la prossima stagione, la cui firma è prevista a febbraio. In caso di dubbi sulle condizioni fisiche di Maignan, tuttavia, i rossoneri pare siano pronti a trattare con l’Atalanta per portare a Milanello il portiere di Desio già nella sessione invernale del calciomercato. Una prospettiva che troverebbe senz’altro l’approvazione dei bergamaschi, che potrebbero ottenere un’entrata insperata per un giocatore inizialmente destinato ad andarsene a zero.