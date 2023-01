Tracollo Milan, Pioli dopo la sconfitta contro il Sassuolo: “In difficoltà”

Predicare calma adesso non vale più nulla. Dopo l’ennesimo tracollo del Milan, Pioli deve prendersi le proprie responsabilità e provare a risollevare il morale – e la classifica – della squadra. La recentissima sconfitta contro il Sassuolo ha confermato i disastri del pacchetto arretrato e occorre cambiare qualcosa.

A San Siro la 20° giornata di Serie A ha regalato ben sette reti, ma cinque sono state dei neroverdi, che hanno annientato il Milan.

Le parole di Pioli sul tracollo del Milan

Il lunch match di Domenica 29 Gennaio ha lasciato l’amaro in bocca al Milan, incapace di gestire il match e fuori dai giochi quasi subito. Il Sassuolo di Dionisi si è imposto mettendo a segno 5 gol, uscendo così da un periodo di crisi che sembrava interminabile.

Con la ferita ancora fresca, è stato il mister Pioli a rilasciare una dichiarazione parlando del tracollo del Milan:

“È chiaro, c’è delusione. Non andiamo tanto lontano. Sicuramente le ultime prestazioni ci vedono in difficoltà, certe situazioni andranno migliorate. Dobbiamo reagire. Probabilmente non riusciremo a rivincere lo scudetto, il nostro scudetto sarà la Champions”.

L’ultimo successo risale al 4 Gennaio 2023 contro la Salernitana. Da lì in poi i rossoneri hanno ottenuto due pareggi di fila (contro Roma e Torino) e quattro importanti sconfitte, quella in Coppa Italia contro il Torino (che ne ha causato l’eliminazione), il ko in finale di Supercoppa italiana contro l’Inter e il crollo contro la Lazio (per 4-0). Nemmeno in casa contro il Sassuolo ci sono state reazioni.

E adesso sembra che la squadra sia fragile, tanto da non riuscire a reagire:

“Dalla non vittoria con la Roma non abbiamo più messo in campo le nostre prestazioni a livello tecnico e mentale. Gli ultimi giorni di allenamento sono stati i migliori, per prestazioni, attenzioni. Ora appena prendiamo uno schiaffo non riusciamo a reagire. Capisco che non c’è più la serenità che avevamo prima, allora dobbiamo far vedere che possiamo fare ancora un buon campionato e centrare la zona Champions. Prenderò e prenderemo insieme al club le decisioni migliori. Abbiamo il derby, vogliamo reagire, uscire da questa situazione“.

Milan-Sassuolo, i marcatori

Nelle ultime stagioni gli scontri tra Milan e Sassuolo hanno regalato sempre moltissimi gol e, anche in questo caso, le aspettative sono state mantenute. Ben sette gol messi a segno, con la vittoria in trasferta del Sassuolo. Prima Defrel e Frattesi, poi Giroud ad accorciare le distanze. Alla mezz’ora di gioco è arrivato l’1-3 di Berardi. Nel secondo tempo un rigore ha riacceso il match, con il sigillo di Laurienté. L’1-5 arriva da Henrique, a poco serve la rete di Origi nel finale.

Un 2-5 pazzesco, con il Sassuolo che rivede la luce e la vittoria.

