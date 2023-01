Sassuolo, Dionisi sul mercato: “Nessuno è in esubero, chi resta deve volerlo”

Sassuolo, Alessio Dionisi parla del mercato dei neroverdi: “Nessun giocatore è in esubero. Voglio gente motivata, chi resta deve volerlo”. Il tecnico suona la carica in un periodo nero per la sua squadra, a rischio retrocessione dopo un decennio di presenza stabile in A.

Sassuolo, Dionisi suona la carica e parla del mercato: “Nessuno è in esubero, chi resta deve volerlo”

Mancano poche ore alla sfida tra Milan e Sassuolo al Meazza, partita fondamentale sia per i rossoneri, che puntano a inseguire l’Inter e il Napoli, che per i neroverdi, ormai invischiati in una rischiosa lotta per evitare la retrocessione. La zona rossa dista ancora cinque punti, ma il Verona da segni di ripresa, mentre il Sassuolo ha collezionato un solo punto in sette partite. Una crisi nera di cui il tecnico Alessio Dionisi è perfettamente consapevole.

L’allenatore ha incitato i suoi giocatori in conferenza stampa, dicendo la sua anche sulle strategie di mercato del club: “L’allenatore deve pensare alla squadra, poi a queste cose ci pensa la società. Credo che la cosa più importante, è una mia convinzione, che per questi colori neroverdi debbano giocare giocatori che hanno la voglia e la volontà di farlo, che hanno la voglia di ambire a giocare con questa maglia, giocatori che vogliono non che debbano indossare quella maglia. Non abbiamo giocatori in esubero, ma meglio pochi ma buoni. Troppo pochi no, ma gente che abbia la volontà di indossare la maglia neroverde“.

Gli obiettivi dei neroverdi, via gli scontenti: “Meglio pochi ma buoni”

Le parole dure di Dionisi riflettono gli attuali movimenti sul mercato del Sassuolo, che sta provando a portare un po’ di sollievo nello spogliatoio liberandosi di giocatori scontenti e ormai privi di motivazioni. Sono almeno in tre i giocatori con le valige pronte: Geōrgios Kyriakopoulos, Kaan Ayhan e Janis Antiste. Il terzino greco è a un passo dall’intesa con il Bologna, in una trattativa che potrebbe portare in neroverde il centrocampista offensivo classe 2000 Emanuel Vignato. Ayhan è invece pronto a tornare in patria, il centrale turco andrà in prestito con obbligo di riscatto al Galatasaray. Il giovane attaccante Aniste ha convinto poco Dionisi, che lo ha schierato per appena 50 minuti nella prima parte del campionato. Per lui c’è l’interesse dell’Amiens, in Ligue 1. Per quanto riguarda le operazioni in entrata, il Sassuolo punta sui giovani. Occhi sul 20enne Edoardo Bove, centrocampista in forza alla Roma, e su un figlio d’arte, Juan Manuel Cruz, attaccante classe 1999 del Banfield figlio del celebre ex centravanti dell’Inter Julio Cruz.