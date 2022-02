Matteo Berrettini è un tennista considerato per il tennis italiano “un uomo da record“. Al Festival di Sanremo 2022 è stato invitato da Amadeus come ospite nella prima serata del Festival a pochi giorno dalla chiusura degli Australia Open.

Chi è Matteo Berrettini

Matteo Berrettini, soprannominato “The Hammer” sui campi da tennis, è nato a Roma il 12 aprile 1996 ed è quindi del segno dell’Ariete. Nella Capitale vive e si allena. E’ alto 196 centimetri per 90 chili di peso.

La carriera

I primi successi nella categoria juniores li ha raggiunti grazie alla formazione ricevuta da, allora direttore tecnico delnella Capitale, che lo ha guidato all’inizio della sua carriera. Poi si è poi trasferito aldi, che lo allena tuttora.

I primi segnali del talento di Berrettini arrivano nel 2017 quando Berrettini fa il suo ingresso nella classifica ATP tra i primi 300 tennisti al mondo (posizione numero 264). L’anno seguente, nel 2018, contestualmente all’ingresso nella top 100, arriva anche la prima convocazione in Nazionale per la Coppa Davis ed è anche l’anno della prima vittoria in un incontro del torneo del Grande Slam. Poco dopo Matteo Berrettini raggiunge il successo anche in un torneo ATP: al master 250 di Gstaad il promettente tennista italiano conquista il titolo. Passo dopo passo, però, si farà strada sempre di più tra i grandi. Nel 2019 si presenta all’Open di Francia, questa volta da numero 29 al mondo mentre nel luglio dello stesso anno è la volta del suo bis a Wimbledon. Qui diventa il più giovane italiano nell’era Open a raggiungere gli ottavi del torneo e agli US Open 2019 arriva in semifinale (risultato che non arrivava dai tempi di Corrado Barazzutti, 42 anni prima). Nel 2021 un’ulteriore successo per lui arriva con la conquista della finale di Wimbledon, persa però con Novak Djokovic. Sempre nel 2021, alle Atp Finals di Torino, è stato costretto a ritirarsi a causa delle sue condizioni fisiche.

Berrettini, in ogni caso, è ormai fisso nella Top 10 del ranking ATP, attualmente al sesto posto.

Matteo Berrettini, tennista italiano da record

Matteo Berrettini è uno dei tennisti italiani da record. È stato il tennista più giovane in Italia a raggiungere le finali Masters (le Atp Finals) nel 2019. È stato il primo tennista italiano ad aver vinto un match alle Atp Finals e nel 2019, alle semifinali degli Us Open, ha eguagliato il record italiano in uno Slam. È stato il primo tennista italiano a giocarsi una finale a Wimbledon (nel 2021). Il tennista italiano Nicola Pietrangeli, 61 anni prima di lui, a Wimbledon si era infatti fermato alle semifinali. È l’unico tennista italiano ad aver mai disputato una semifinale agli Australian Open. È il primo tennista italiano della storia, e il primo al mondo nato negli anni 1990, a essersi qualificato per i quarti di finale di tutte le prove del Grande Slam

Australian Open 2022

Matteo Berrettini è il primo italiano della storia ad aver raggiunto una semifinale agli Australian Open.

Durante questo torneo ha battuto Brandon Nakashima,, Carlos Alcaraz e Pablo Carreno Busta. Inpoi

Berrettini e la “storica” finale di Wimbledon 2021

Il tempio del tennis di Wimbledon, prima di Matteo Berrettini, non aveva ospitato nessun italiano in finale. Il fatto che non sia riuscito a conquistare la vittoria, dunque, non oscura questo suo grande record. Con grinta da atleta tricolore, infatti, è comunque riuscito a giocarsi la finale e a far salire l’adrenalina agli spettatori.

Tra, ma alla finea casa. Nonostante un primo set vinto in rimonta daè riuscito a rimontare nei set successivi (trionfando nel secondo, terzo e quarto set con). “Sono contento per la mia finale,” ha dichiarato Berrettini dopo la gara –. Un lungo viaggio, che non è la fine ma l’inizio di una carriera. Senza il mio team nulla di tutto questo sarebbe stato possibile e continueremo a provarci“. Al tennista italiano, al termine della gara, sono arrivati anche i complimenti del tennista serbo. “Oggi ho avuto più di una battaglia, è stata una partita dura – ha commentato– e faccioGiochi un tennis potente, un vero martello. Vincere Wimbledon è sempre stato il mio più grande sogno, è sempre un grande onore e non bisogna mai dare nulla per scontato“.

Prima di giocarsi la finalissima a Wimbledon, Berrettini aveva battuto il polacco Hubert Hurkacz in 4 set 6-3 6-0 6-7 6-4.

Fidanzata

Matteo Berrettini è fidanzato con una collega, Ajla Tomljanovic, anche lei tennista, con cui si allena spesso, come ha ricordato lei durante un’intervista doppia per Sky Sport. “A me il dritto, a lei il rovescio. Io ho il servizio, lei la risposta“, ha spiegato lui. Pare però che in allenamento litighino: “Quando entrambi riusciamo ad esprimere un livello di gioco alto, allora escono fuori buone sedute. A volte però capita che non finiscano bene“, ha svelato lei. Ajla è croata, ma naturalizzata neozelandese, ha due anni in più di Berrettini e rientra nella Top 50 del ranking del tennis. In questo Wimbledon 2021 si è fermata ai quarti di finale, ma è comunque molto soddisfatta dato che non era mai andata così avanti in uno Slam. “Faremo presto un torneo in doppio misto”, ha annunciato Berrettini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Berrettini (@matberrettini)

Quanto guadagna Matteo Berrettini?

Quanto guadagna Matteo Berrettini? A provare a dare una risposta, calcolando le sue vittorie, Money.it. In tutta la sua carriera, contando sia i tornei in singolo sia quelli in doppio – scrive la testata -, Matteo Berrettini ha guadagnato finora 6,5 milioni di dollari. Solo in questo 2021, il prize money ha già superato quota 1,4 milioni.