Dani Alves resta in carcere per pericolo di fuga: per l’avvocato il brasiliano è innocente

Dani Alves resta in carcere: così ha deciso il Tribunale di Barcellona dopo l’istanza avanzata dall’avvocato dell’ormai ex calciatore brasiliano. Arrestato lo scorso 20 gennaio con le accuse di molestie sessuali, Alves dovrà aspettare la fine del processo per sapere del suo futuro.

Dani Alves resta in carcere per pericolo di fuga

Dani Alves continua a rimanere dietro le sbarre. Il Tribunale di Barcellona respinto l’istanza di scarcerazione interposta dalla difesa del calciatore brasiliano a causa dell’ “alto rischio di fuga legato alla pesante pena che potrebbe essergli inflitta in questo caso”. Accusato di molestie sessuali per un evento accaduto tra il 30 e il 31 Dicembre 2022 alla discoteca Sutton di Barcellona, l’ex calciatore è stato arrestato ed è entrato nel carcere Brians 2 il 20 gennaio scorso. Da allora, sono state diverse le versione fornite da Alves, spesso anche contraddittorie e dunque la sua posizione rimane in bilico ma soprattutto sarà costretto a rimanere in carcere fino alla fine del processo.

Per l’avvocato il brasiliano è innocente

L’avvocato di Dani Alves, in queste ore, è intervenuto in merito ai recenti sviluppi della vicenda: “Daniel Alves Da Silva continua ad essere innocente come lo era prima che fosse emessa la sentenza. La sua volontà di abbandonare la Spagna e di eludere il processo era ed è inesistente. La sentenza è asimmetrica. Utilizza come indizi le affermazioni accusatorie offerte dal verbale di polizia. Mentre gli elementi difensivi offerti dalla Difesa sono diversi per l’udienza”, queste le parole di Cristobal Martell riportate dal Mundo Deportivo.

