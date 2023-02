Stella Rossa- Roma, tifosi giallorossi aggrediti dagli ultras arrivati da Belgrado: preso di mira il gruppo Fedayn

Stella Rossa- Roma, aggressione ad alcuni tifosi giallorossi avvenuta nella sera di sabato 4 febbraio. Al termine della partita contro l’Empoli, non molto distante dallo Stadio Olimpico, si è verificato l’agguato degli ultras provenienti da Belgrado.

Stella Rossa- Roma, tifosi giallorossi aggrediti dagli ultras arrivati da Belgrado

I tifosi della Stella Rossa del Basket hanno aggredito quelli giallorossi nella serata di sabato 4 febbraio dopo la partita Roma- Empoli. La tifoseria serba era in Italia dal 31 gennaio: prima tappa a Bologna e poi a Milano per le trasferte del basket. Un gruppo di ultras serbi, nemmeno troppo numeroso, è intervenuto, armato di spranghe e sassi, in piazza Mancini. Secondo gli inquirenti, l’obiettivo era il furto degli striscioni dei Fedayn e della “Brigata Roberto Rulli”.

Preso di mira il gruppo Fedayn

«30-40 supporter della Stella Rossa hanno attaccato 50-60 romanisti. I Fedayn hanno tentato di scappare per due o tre volte, ma li abbiamo raggiunti e accerchiati, portando via tanti striscioni», hanno poi annunciato i tifosi di Belgrado su uno dei loro profili Twitter postando anche un video. Nel filmato, che ha fatto il giro di varie chat e gruppi Whatsapp, le immagini mostrano la fuga dei supporter serbi, con i romanisti che si compattano cercando di rintracciare gli aggressori e recuperare la refurtiva tra i viali con le auto parcheggiate. «Daje, ammazziamoli» e «Ma chi c… sono?», si sente urlare.

