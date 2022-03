Champions League, Liverpool Inter dove vederla e probabili formazioni

Champions League, Liverpool Inter dove vederla e come arrivano le due squadre alla partita di ritorno, dopo la sconfitta dell’andata per 2 a 0. Dunque, non sarà semplice per i nerazzurri ribaltare il risultato.

Champions League, Liverpool Inter dove vederla

Liverpool-Inter si disputerà martedì 8 marzo 2022 allo stadio di Anfield alle ore 21. La partita sarà visibile in diretta in tv in chiaro su Canale 5.

Il match sarà possibile seguirlo anche in streaming grazie al sito o all’app di Mediaset Play e sull’applicazione SkyGo.

Inoltre, la partita sarà trasmessa sull’emittente Sky. I canali a disposizione sono: Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite).

Liverpool-Inter: probabili formazioni

Klopp manderà in campo la migliore formazione possibile per difendere il 2 a 0 dell’andata. Matip, Firmino e Thiago Alcantara si sono allenati col gruppo ma forse solo il primo sarà titolare. In attacco, la difesa nerazzurra dovrà vedersela con centravanti non di ruolo ma molto veloci di testa e di gambe.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Jones; Salah, Diogo Jota, Luis Diaz. All. Klopp.

Mister Inzaghi ci crede e ovviamente anche lui si affida ai migliori. A centrocampo il favorito è Vidal su Gagliardini. Barella è squalificato e la sua assenza peserà non poco. In attacco, occhi puntati su Lautaro che si è sbloccato in campionato contro la Salernitana. Perisic dovrebbe occupare la fascia sinistra e Dumfries quella opposta.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.