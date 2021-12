Nuovo presidente della Sampdoria: il post Ferrero è Marco Lanna

Presidente Sampdoria: il post Ferrero è iniziato. Il nuovo numero uno della squadra di Genova è un ex difensore che ha vinto uno scudetto con la maglia blucerchiata.

Nuovo presidente della Sampdoria

Marco Lanna è il nuovo presidente della Sampdoria. Il muovo numero uno è un ex calciatore proprio della squadra ligure. Lanna, 53 anni, ex difensore cresciuto nel settore giovanile, avrà un altro ruolo nella società che lo ha visto protagonista dal 1987 e fino al 1993 quando si è trasferito alla Roma.

Nella stagione magica dello scudetto ottenuto dai blucerchiati nel 1991 era stato uno dei giocatori più importanti della squadra con 26 presenze. Poi era tornato alla Samp nel gennaio del 2002 per dare una mano quando i liguri erano in serie B: in totale ha indossato 133 volte la maglia della Sampdoria.

Nel nuovo Cda della Sampdoria torna l’avvocato Antonio Romei, già vicepresidente nella gestione di Ferrero, poi allontanato per incomprensioni con l’ormai ex numero uno della squadra ligure.

Lanna è il presente ed anche il futuro?

La presenza e il ritorno di Romei ha acceso una lampadina. L’avvocato aveva in passato messo in contatto la cordata americana guidata da Gianluca Vialli e il presidente di allora Ferrero. Chi sa che i rapporti nei prossimi mesi non potranno essere ripresi per discutere nuovamente dell’acquisto della società. Per ora il presente si chiama Marco Lanna.

Intanto, per Lanna arriva il primo e grande in bocca a lupo da un suo ex compagno di squadra, il commissario tecnico della Nazionale Italiana, Roberto Mancini: “Gli mando un grande in bocca al lupo — ha detto ai microfoni di Sky Sport —.

Sono felicissimo per lui. Un abbraccio grande e… mi raccomando. Mi raccomando”.

