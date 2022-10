Ilicic al Maribor: è ufficiale la nuova destinazione dello sloveno

Ilicic al Maribor: è arrivato l’annuncio ufficiale. Finalmente il giocatore sloveno ha trovato la sua nuova squadra e si tratta di un ritorno a casa. Il club ha convisio la notizia sui social con la presentazione che ci sarà nel pomeriggio di mercoledì 5 ottobre.

Ilicic al Maribor: è ufficiale

Josip Ilicic ha trovato la sua nuova squadra. L’NK Maribor ha annunciato l’arrivo dell’attaccante che ritorna nel suo paese di origine.

L’ex giocatore dell’Atalanta era rimasto svincolato dopo la fine del suo contratto con i nerazzurri.

La nuova destinazione dello sloveno

L’attaccante sloveno ha firmato il contratto fino al 2025 e ha scelto la sua maglia numero 72. Il direttore Marko Suler ha commentato il nuovo acquisto del club. “Un grande evento per tutti, è una questione che senza dubbio esce dagli schemi e significa molto. Non solo per Maribor, ma per il calcio sloveno in generale. È un legame speciale tra Josip e Maribor, che ha portato anche alla soluzione felice di una trattativa impegnativa. Un’idea che a qualcuno poteva sembrare irrealistica si è avverata. Per avere successo è stato necessario investire molto lavoro ed energia. Ma Josip è qui, ha scelto Maribor ed è anche per questo che Maribor è diversa dagli altri. Questa volta la presentazione di un nuovo arrivo è diversa, si annuncia l’arrivo di un giocatore su cui è inutile sprecare parole. Ha segnato la storia del Maribor e del calcio sloveno, ma ha ancora anni d’oro davanti a sé”.

