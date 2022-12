Pelè ricoverato, come sta e quali sono le sue condizioni di salute: le parole delle figlie

Pelè si trova in ospedale da quasi una settimana. Le sue condizioni di salute si sarebbero aggravate. Ecco come sta.

Pelè è ricoverato da qualche giorno in ospedale perché le sue condizioni di salute si sono aggravate. Nelle ultime ore, non solo il bollettino medico è stato pubblicato ma anche un messaggio dell’ex campione brasiliano su Instagram con le parole delle figlie in un’intervista.

Pelè ricoverato, come sta e quali sono le sue condizioni di salute

“Pelé è stato ricoverato all’ospedale ‘Albert Einstein’ di San Paolo“. A riportarlo è ‘Espn‘ secondo cui l’ex calciatore sarebbe “malato di cancro e non risponde alla chemioterapia“.

Le sue condizioni “sarebbero preoccupanti” e sarebbe stato trasportato nella struttura ospedaliera “per sottoporsi a un’approfondita valutazione degli organi compromessi dal cancro metastatico”. Nell’ultimo bollettino medico di sabato, la clinica ha fatto sapere che ‘O Rei’ rimane “stabile” con una “buona risposta” all’infezione respiratoria. Si sottolinea infine che nelle ultime ore “non è peggiorato, sta rispondendo bene alle cure e si trova in un letto d’ospedale normale”.

A far star tranquilli tutti i suoi appassionati, ha fatto sapere di stare bene con un messaggio su Instagram: “Amici miei, voglio che stiate tranquilli e ottimisti – ha scritto l’82enne Pelè -.

Sono forte, con tanta speranza e continuo il trattamento come al solito. Voglio ringraziare tutti l’intera equipe medica e il team di infermieri per tutta la cura che ho ricevuto. Ho molta fede in Dio e ogni messaggi e ogni messaggio di amore che ricevo da voi, e che provengono da tutto il mondo, mi mantengono pieno di energia. E mi fanno assistere alle partite del Brasile ai Mondiali!”. Intanto, nella notte brasiliana, i tifosi hanno organizzato una veglia per il campione verdeoro.

“Non siamo qui per rilasciare interviste, solo per onorare e pregare per il re”, ha detto uno di loro.

Le parole delle figlie

Le figlie dell’ex campione di calcio brasiliano hanno voluto chiarire le reali condizioni del padre. Pelè “è malato, è anziano, ma al momento è ricoverato in ospedale per un’infezione polmonare. E quando starà meglio, tornerà a casa”, ha dichiarato Kely Nascimento in un’intervista televisiva al programma Fantastico del canale Globo. “Non sta morendo in ospedale”, ha aggiunto Kely, che ha spiegato che l’infezione deriva dal Covid-19 che l’ex giocatore ha contratto tre settimane fa.

“Non è nel reparto di terapia intensiva, è in una stanza normale. Non è a rischio, è in cura”, ha aggiunto la sorella, Flavia.