Italia-Inghilterra a San Siro: orario, dove vedere in tv e biglietti della partita di Nations League

Italia-Inghilterra si giocherà in Italia nello stadio San Siro di Milano. La gara è valida per la 5ª giornata del Gruppo 3 della Lega A di Nations League. I biglietti per assistere al match sono ancora disponibili.

Italia-Inghilterra a San Siro: orario, dove vedere in tv

Italia ed Inghilterra si sfidano per la 5ª giornata del Gruppo 3 della Lega A di Nations League. Gli Azzurri sono terzi in classifica con 5 punti, frutto di una vittoria, 2 pareggi e una sconfitta, i Tre Leoni chiudono la graduatoria al 4° posto a quota 2, con un cammino di 2 pareggi e 2 sconfitte.

Il match andrà in scena venerdì 23 settembre 2022 allo stadio San Siro di Milano, con calcio d’inizio fissato per le 20.45. La partita sarà possibile seguirla in televisione in diretta esclusiva su Rai 1. Mentre per poter seguirla in streaming c’è sempre l’app di RaiPlay a disposizione.

I biglietti della partita di Nations League

Sono stati venduti 30mila biglietti per il match contro l’Inghilterra. I tagliandi sono ancora disponibili presso i punti vendita Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com.

E come già accaduto nelle ultime gare della Nazionale, la Figc conferma la politica di prezzi popolari (tagliandi a partire da 10 euro) e le agevolazioni riservate alle famiglie, ai giovani e agli Over 65.

