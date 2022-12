Mondiali, perché Dybala non gioca nell’Argentina: zero minuti in tre partite

Mondiali 2022, perché Dybala non gioca con l'Argentina? La Joya non ha mai visto il campo nelle partite dei gironi: cosa è successo?

Zero minuti ai Mondiali 2022, perché Paulo Dybala non gioca nell’Argentina? La Joya è un assente ingiustificato dai tre match di esordio della nazionale albiceleste. Nessuna presenza per lui, neanche dalla panchina: che cosa è successo?

Mondiali 2022, perché Dybala non gioca nell’Argentina?

Dopo il traballante esordio con l’Arabia Saudita, l’Argentina ha chiuso la fase a gironi dei Mondiali in Qatar con due vittorie contro Messico e Polonia, conquistandosi il passaggio agli ottavi di finale.

Un risultato importante caratterizzato però anche da una grande assenza, quella di Paulo Dybala. L’attaccante della Roma è rimasto in panchina in tutti e tre i match, senza mai giocare neanche un minuto. Per quale motivo il commissario tecnico Lionel Scaloni non lo ha ancora schierato? Avrà più spazio a partire dalla partita degli ottavi contro l’Australia? Come mai Dybala parte così indietro nelle gerarchie?

La scelta di Scaloni: “Sta bene, motivazione solo tecnica”

Inizialmente si pensava che la Joya non fosse ancora in grado di dare il proprio contributo al 100%, a causa di un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per oltre un mese. L’allenatore Scaloni ha però smentito tutto, per lui Dybala è più che pronto a giocare dal punto di vista fisico: “Se sta fuori, è una decisione solo tecnica. Paulo sta bene, non ha alcun problema fisico. Sta dando il suo contributo al gruppo fuori dal campo.

Ovviamente avrebbe voglia di giocare di più, ma non è detto questo non accada nelle prossime partite del Mondiale”. Ci sono quindi troppi intoccabili, al momento, nel reparto offensivo dell’Argentina. Lionel Messi, Lautaro Martinez e Angel Di Maria sono i titolari indiscussi e, per ora, Scaloni ha preferito farli rifiatare schierando Julian Alvarez e il “Papu” Gomez. Non è detto, tuttavia, che Dybala non riesca a trovare il suo spazio nelle prossime partite. I problemi fisici di Di Maria potrebbero dar modo alla punta della Roma di dimostrare in campo le proprie qualità.