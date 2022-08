Icardi è un esubero del Psg: parla la moglie agente Wanda Nara. Se nessuno lo prende, ipotesi Monza a fine mercato

Icardi è finito ufficialmente ai margini del Psg. A dare la notizia in conferenza stampa è stato il tecnico dei parigini che ha invitato espressamente l’argentino a trovarsi un’altra squadra. intanto, parla la moglie agente con il Monza che continua a sognare.

Icardi è un esubero del Psg: parla la moglie agente Wanda Nara

Mauro Icardi è finalmente tra gli esuberi del Psg. Il tecnico parigino Christophe Galtier ha parlato così della situazione dell’attaccante: “Il club sta lavorando a stretto contatto con Mauro per trovare la migliore soluzione possibile.

Ha avuto pochissimo spazio per giocare, l’ho escluso per scelta tecnica e credo sia meglio che si rimetta in pista. Non ha perso tutto il talento, ma è vero che arriva da due anni difficili. Il fatto di poter cambiare squadra, di trovare un luogo più favorevole, potrebbe permettergli di riavviare la propria carriera”

A Maite Penori, conduttrice televisiva argentina, la moglie del calciatore Wanda Nara avrebbe detto: “Continua a far parte del club per due anni.

Per svincolare un giocatore bisogna pagare tanti soldi e non è questa la situazione“.

Poi, ha aggiunto: “Sono cose che capitano quando si cambia allenatore e il nuovo prende altre decisioni. Per questo esistono anche i cambi o i trasferimenti, può succedere ma ci sono tantissimi giocatori che si trovano in questa situazione in questo club e in altri club“. Poi ha chiosato dicendo: “Grazie per averlo chiesto e per aver chiesto a me che sono l’unica che sa le cose.

Non come Flor de la V che parla senza sapere nulla“.

Se nessuno lo prende, ipotesi Monza a fine mercato

Maurito al Monza rimane lo stesso un sogno. Le cifre sono molto alte e infatti Galliani si è tutelato prendendo Andrea Petagna dal Napoli, a costi decisamente inferiori rispetto a una possibile trattativa per portare l’argentino in Italia. Per poter andare in porto l’operazione, i francesi dovrebbero pagare parte dell’ingaggio dell’argentino che guadagna troppo per le casse del Monza.

Lo stipendio è di 9 milioni a stagioni e altri 2 anni di contratto con il club parigino. Il trasferimento potrebbe andare bene a tutti se si trovasse la quadra sui discorsi economici, anche perché così il calciatore potrebbe far felice la famiglia che ha la residenza in Italia. Tuttavia, se in queste settimane, l’attaccante argentino non riuscisse a trovare una nuova sistemazione, Galliani potrebbe provarci nelle ultime ore del calciomercato.