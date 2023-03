Juventus, le parole di Chiesa: “Il ko contro il Porto il più pesante”

Rientrato dopo un lungo infortunio, finalmente Federico Chiesa può dare il proprio contributo alla Vecchia Signora. Per farlo avrà bisogno del lavoro di squadra e della fiducia di Allegri, il quale spesso lo fa partire dalla panchina. Durante un’intervista sul canale twitch della Juventus, Chiesa ha parlato delle ultime stagioni e del percorso in Champions League, definendosi amareggiato per come sono andate le cose.

Chiesa e la Juventus La Champions League è il sogno di qualsiasi squadra europea e l'obiettivo dei "top club" di ogni nazione, tra cui la Juventus. Ai bianconeri quella coppa manca da tantissimi anni (dal lontano '96) pur andandoci vicina in due occasioni negli ultimi 10 anni. A parlare del percorso in questa competizione è stato Federico Chiesa, autentica stella della Juventus: "Emotivamente quella che mi è rimasta più impressa è contro il Porto agli ottavi di finale di Champions. Meritavamo di passare, abbiamo fatto di tutto e non ci siamo riusciti, potevamo dire la nostra. Eravamo a tanto così dal passare. Mi è dispiaciuto, poi in Champions che è veramente difficile, visto anche quest'anno, mi ha deluso tanto e mi è rimasta impressa". Prendendo in considerazione anche l'attuale stagione, i bianconeri hanno deluso le aspettative e sono stati eliminati quasi sempre da squadre – sulla carta – inferiori. Secondo il centrocampista classe '97, la sconfitta più dura da accettare è stata quella contro il Porto agli ottavi di finale. Nel doppio confronto finì 2-1 all'andata e 2-3 al ritorno, con il club portoghese che riuscì a vincere a Torino. Mentalmente la Juventus ci mise tanto cuore, pur uscendone sconfitta. Oltre a questo spiacevole ricordo, il talento 25enne menziona uno dei suoi gol più importanti con la maglia bianconera: "A livello positivo è stato bello vincere la finale di Coppa Italia segnando un gol". La finale vinta in quello stesso anno contro l'Atalanta, grazie all'1-2 (con le reti di Chiesa, Malinovs'kyj per l'Atalanta, e Kulusevski). Grazie alle sue evidenti doti, Federico Chiesa rappresenta il presente e il futuro della nazionale italiana.