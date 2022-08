Icardi al Monza: con Galliani tutto è possibile. Le ultime notizie sul colpo che fa sognare i tifosi

Icardi al Monza: una suggestione e un’idea per adesso. Adriano Galliano ha abituato tutti ai colpi a sorpresa ed anche impossibili. Fino a questo momento, il mercato del Monza è stato super positivi ma l’attaccante argentino, se dovesse arrivare, sarebbe la ciliegina sulla torta per poter vivere alla grande la prima stagione in Serie A.

Icardi al Monza: con Galliani tutto è possibile

Mauro Icardi potrebbe tornare a giocare in Serie A dopo aver lasciato con polemica l’Inter in direzione Psg.

Tuttavia, togliendo il primo anno a Parigi, ormai sono quasi due anni che l’attaccante argentino è finito ai margine del club, nonostante i cambi di allenatori. Così Adriano Galliani starebbe pensando a un modo(soprattutto economico) per fare il grande colpo e regalare al Monza un sogno argentino di mezz’estate.

Le ultime notizie sul colpo che fa sognare i tifosi

Secondo quanto riportato da L’Equipe, dai dirigenti brianzoli ci sarebbe un discreto ottimismo per quanto concerne il ritorno di Maurito in Italia, viste le quasi nulle offerte arrivate per l’attaccante argentino.

Per poter andare in porto l’operazione, i francesi dovrebbero pagare parte dell’ingaggio di Icardi che guadagna troppo per le casse del Monza. Lo stipendio è di 9 milioni a stagioni e altri 2 anni di contratto con il club parigino. Il trasferimento potrebbe andare bene a tutti se si trovasse la quadra sui discorsi economici, anche perché così il calciatore potrebbe far felice la famiglia che ha la residenza in Italia.

