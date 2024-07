Spagna regina delle finali. Con Euro 24 ha vinto le ultime 22

Perché leggere questo articolo? Tutto quello che c’è da sapere sulla finale disputata ieri a Berlino tra Spagna e Inghilterra, vinta dalle furie rosse per 2-1.

Ieri c’è stato l’ultimo entusiasmante capitolo dell’Europeo all’Olympiastadion di Berlino tra Spagna e Inghilterra. Finale vinta dalla Spagna, manco a dirlo. La Spagna, ma forse sarebbe meglio parlare del calcio spagnolo esteso anche ai club, è la regina indiscussa delle finali. Tra furie rosse e coppe europee di club, il calcio iberico vanta una striscia di finali vinte invidiabile. Con il trionfo di ieri sono ventidue finali consecutive vinte in ventitré anni.

Tutte le finali vinte dalla Spagna dal 2001 a oggi

Pensare che l’ultima volta che una squadra spagnola ha perso una finale contro un club non spagnolo, risale al maggio del 2001. Era la finale di Champions League tra Bayern Monaco e Valencia, dove la squadra tedesca si era aggiudicata la 46° edizione della coppa dalle grandi orecchie a San Siro, dopo i calci di rigore. Da lì in ogni finale europea dove una delle due finaliste era una squadra della Spagna, è stata vinta dalla squadra iberica. Da quel 2001 si sono susseguite 6 finali di Champions vinte dal Real Madrid e 4 del Barcellona. Scalando di competizione, ci sono le 5 Europa League vinte dal Siviglia e quella vinta dal Villareal nel 2021, a cui se ne sommano 3 vinte dall’Atletico Madrid e quella del Valencia nel 2004.

Tutte le finali italiane in Europa League contro squadre spagnole

Anche l’Italia ha dovuto pagare dazio contro il calcio spagnolo, sia come nazionale, sia come club. Più e più volte squadre italiane o la stessa nazionale sono uscite sconfitte da una finale europea contro la Spagna. La nazionale è stata sconfitta in una finale degli Europei, con un sonoro 4-0 nel 2012. L’ultima disfatta italiana in una finale di Europa League risale al 2023 quando la Roma ha perso in finale di Europa League contro il Siviglia ai calci di rigore. La squadra spagnola detiene anche il record di vittorie in quella competizione. L’altro precedente risale al 2020 dove, sempre il Sivilla ha vinto 3-2 contro l’Inter. L’unico altro precedente in finale di Europa League risale al 18 maggio del 1977 quando la Juventus di Giovanni Trapattoni venne sconfitta per 2-1 nella finale di ritorno contro l’Athletic Bilbao. L’andata se l’erano aggiudicata i bianconeri per 1-0. Juventus si è portata comunque a casa la coppa grazie alla vittoria dell’andata.

Tutte le finali italiane in Champions League contro squadre spagnole

Per quanto riguarda la Champions League, correva il 1957 quando il Real Madrid è riuscita e tornare in finale vincendo contro la Fiorentina aggiudicandosi la coppa. Real Madrid ha affrontato, successivamente, anche il Milan nel 1958, dove non bastarono i tempi regolamentari e il Real Madrid ad aggiudicarsi il trofeo ai tempi supplementari vincendo 3-2. Venendo a partite più recenti, si ricordano le due sconfitte della Juventus nel 2015 contro il Barcellona di Luis Enrique e nel 2017 contro il Real Madrid a Cardiff.

Tutte le finali italiane nella Coppa delle Coppe e della Supercoppa Europea contro squadre spagnole

Se vogliamo parlare invece della famosa Coppa delle coppe, dobbiamo ricordarci di quando la Sampdoria ha perso contro il Barcellona nel 1989 o quando, invece, la Lazio ha rimandato a mani vuote il Maiorca grazie alle reti di Vieri e Nedved. Infine, le due vittorie della Milan nella Supercoppa Europea. La prima contro il Barcellona nel 1988/89; la seconda nel 2007 contro il Siviglia. Trofeo che è stato vinto anche dall’Inter nel 2010, un’Inter reduce dallo storico Triplete alla corte di José Mourinho.