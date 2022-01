Manchester City Chelsea dove vederla in tv e in streaming

Manchester City Chelsea dove vederla la super sfida che andrà in scena nella casa del City sabato 15 gennaio.

Manchester City Chelsea dove vederla: super sfida di sabato 15 gennaio in Premier League. La squadra di Guardiola non dimentica la sconfitta nella finale della scorsa Champions League vinta dagli uomini di Tuchel.

Manchester City Chelsea dove vederla

Manchester City-Chelsea si giocherà sabato 15 gennaio 2022 alle ore 13.30 presso lo stadio Etihad Stadium. Il match sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport Football (canale 203).

La gara sarà visibile anche sul canale di Sky per la visione delle gare in 4K (canale 213).

Gli abbonati Sky avranno modo di seguire anche in streaming la sfida tra Manchester City e Chelsea tramite l’applicazione Sky Go, disponibile su tutti i device e anche Now.

Come arrivano le due squadre alla sfida

Entrambe le squadre hanno degli indisponibili per questa super sfida importante per la testa della Premier League.

Per Guardiola gli indisponibili sono Phil Foden, Ryad Mahrez ed Oleksandr Zinchenko, oltre a Benjamin Mendy. Dunque, il City può davvero con una vittoria darsi a una fuga in Campionato.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Dias, Laporte, Cancelo; Gundogan, Rodri, De Bruyne; Silva, Jesus, Foden. Allenatore: Guardiola.

Qualche problema in più per Tuchel, che negli ultimi giorni ha dovuto affrontare la grande Lukaku. Gli indisponibili per il Chelsea sono Reece James, Trevoh Chalobah, Eduard Mendy, Ben Chilwell e Andreas Christensen.

CHELSEA (3-4-2-1): Kepa; Christensen, Silva, Rudiger; Azpilicueta, Jorginho, Kovacic, Alonso; Mount, Havertz; Lukaku. Allenatore: Tuchel.