Gakpo al Liverpool, annuncio del trasferimento dell’attaccante: altro colpo da record in Premier

Gakpo al Liverpool: la rivelazione dei Mondiali In Qatar approda in Premier Leagie con l'ennesimo colpo da record.

Gakpo al Liverpool: in Premier League non si bada mai a spese quando si decide di acquistare. L’ultimo colpo è proprio del club allenato da Klopp che aveva chiesto un altro attaccante dopo l’infortunio di Luis Diaz.

Gakpo al Liverpool, annuncio del trasferimento dell’attaccante

Il Liverpool mette a segno un grande colpo di mercato nella sessione invernale. Il club inglese, di proprietà americana, ha acquistato l’attaccante olandese Cody Gakpo.

Il PSV in una nota ufficiale ha confermato: “PSV e Liverpool hanno raggiunto un accordo sulla proposta di trasferimento di Cody Gakpo. L’attaccante 23enne partirà a breve per l’Inghilterra dove sarà sottoposto alle necessarie formalità prima del perfezionamento del trasferimento”.

Con l’infortunio di Luis Diaz, la società ha provveduto a sostituire il giocatore con una delle rivelazioni degli ultimi Mondiali in Qatar, con tre reti in cinque partite con la Nazionale dell’Olanda.

Sulle sue qualità, il compagno di nazionale van Dijk ha detto: “È un ottimo giocatore e anche un bravo ragazzo. Quello che vediamo in allenamento (con la nazionale, ndr) è quello che vedete in campo. C’è ancora tanto potenziale e spero che possa continuare a dimostrarlo per noi. Siamo molto contenti di lui“.

Altro colpo da record in Premier

Quando ci sono i trasferimenti in Premier League, sono quasi sempre acquisti con cifre da record.

“Non faremo alcun annuncio sulle cifre dell’affare, ma è un trasferimento record per il PSV“, ha detto il direttore sportivo del club olandese, Marcel Brands. L’operazione, almeno secondo quanto riporta Sky Sports, dovrebbe essere compresa tra i 40 e i 50 milioni di euro.