Bobo Tv per i Mondiali record di ascolti ma l’ultima puntata è stata registrata prima della finale

Bobo Tv per i Mondiali è stato un record di spettatori anche nella versione televisiva sulla Rai. Tuttavia, è scattata la polemica sulla scelta di registrare l’ultima puntata e mandarl ain onda a fine gara della finale.

Bobo Tv per i Mondiali record di ascolti

La Bobo Tv con i quattro amici ed ex compagni in campo Vieri, Adani, Ventola e Cassano è stato un successo anche in televisione dopo quello sul web.

La trasmissione ha fatto il record di ascolti: la puntata andata in onda dopo Argentina-Francia ha fatto il 42% con 8,5 milioni di spettatori.

Dopo l’esperienze estiva nei teatri, il format della Bobo Tv è sbarcato in Rai in occasione dei Mondiali in Qatar 2022, in collaborazione con l’agenzia Futura Management. Un modo diverso di raccontare il calcio, ma che comunque è piaciuto ai telespettatori che hanno guardato il mondiale partita dopo partita.

Dal mondo dei social a quello della tv e dello streaming, l’appuntamento, dunque, era su Rai 1 dopo le partite del mondiale in Qatar, o in alternativa su Rai Play tramite pc, notebook, tablet o smartphone.

L’ultima puntata è stata registrata prima della finale

La notizia non è solo il record di ascolti ma anche la polemica sull’ultima puntata. Pare che sia stata registrata prima dell’inizio della finale tra Argentina e Francia per poi essere mandata in onda alla fine della gara.

Due particolari che sono circolati sul web fanno pensare a questa ipotesi: il primo è che nel collegamento di Vieri ed Adani è giorno alle loro spalle mentre a Doha era notte a fine gare. Poi, i diversi commenti così come la chiusura della puntata sono molto generici. “Si sono uniti tutti i puntini. La partita più importante ha sentenziato. Tutti quelli che amano sanno da che parte stare”, ha detto Adani.

“Le stelle sono andate al posto giusto, tutto quello che doveva succedere è successo”, le parole di Cassano. “L’Argentina è qualcosa di magico”, ha sottolineato Ventola. “Il 10 più forte al mondo ha vinto il Mondiale”, dice Bobo Vieri. Infine: “Complimenti alla Rai, ma soprattutto a noi, sarà un caso che ci siamo noi e il Mondiale ha fatto il record?”.

Poi, ecco la confessione di Vieri: “Purtroppo per problemi di tv, tecnici, nostri non potevamo farla in diretta.

Se no l’avremmo fatta volentieri. Abbiamo dovuto registrarla. Mi hanno scritto ‘ne avete fatte due, una per la Francia e una per l’Argentina’: si abbiamo dovuto farla. Ma non ci nascondiamo mai. Non abbiamo bisogno di nasconderci. Per questi problemi qua abbiamo dovuto registrarla”. “Abbiamo fatto 22 puntate e non abbiamo mai sbagliato un’orario, una cosa”, continua Vieri parlando con Ventola, Cassano e Adani “e devo fare i complimenti a voi.

Ventidue puntate perfette, precise. Abbiamo mille offerte da tutto il mondo, mille robe. Ora andiamo tutti in vacanza. Abbiamo fatto un Mondiale devastante, incredibile con la Rai. Ringraziamo Rai1, Rai Pubblicità perché hanno creduto in noi”.

