Fabregas al Como: lo spagnolo vicino all’accordo per giocare nella serie B italiana

Fabregas al Como: la notizia ha del clamoroso ma pare che sia vicino l’accordo tra il centrocampista spagnolo e il club che oggi milita in Serie B. La voglia d’Italia ma soprattutto il desiderio di continuare a giocare a calcio stanno facendo la differenza nelle scelte dello spagnolo.

Fabregas al Como: accordo vicino

Cesc Fabregas sarebbe vicino a firmare per il Como, club che milita nella serie B del campionato italiano.

La clamorosa notizia è circolata nella serata del 14 luglio e sarebbe davvero un colpo a sorpresa. Secondo le indiscrezioni i colloqui sarebbero nati a fine del mese di giugno con il direttore sportivo del club Dennis Wise che ha giocato insieme a Fabregas al Chelsea prospettandogli anche una carriera da dirigente per il futuro.

La voglia d’Italia

L’eventuale sbarco in Italia per il centrocampista spagnolo sarebbe stato solo rinviato perché quando giocava nell’Arsenal fu vicino il suo passaggio tra le fila del Milan.

Oggi Fabregas ha 35 anni e a quanto pare non ha voglia di appendere gli scarpini al chiodo e sarebbe addirittura disposto a giocare in Italia scegliendo una categoria inferiore.

Lo spagnolo ha giocato in club importanti come Arsenal, Chelsea e Barcellona ha vinto tutto, così come con la Spagna mettendo in bacheca il Mondiale del 2010 e ben due Europei (2008 e 2012).

