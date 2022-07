Cristiano Ronaldo, dall’Arabia Saudita un’offerta milionaria ma rifiuta. Rimane al Manchester United

Cristiano Ronaldo, dall’Arabia Saudita è arrivata una mega offerta milionaria: le cifre che sono circolate sono pazzesche sia per lui sia per il suo agente. Tuttavia, sembra che sia stata rifiutata e respinta al mittente perché il desiderio del portoghese è continuare a giocare a grandi livelli.

Cristiano Ronaldo, dall’Arabia Saudita un’offerta milionaria

Cristiano Ronaldo ha ricevuto un’offerta davvero choc e senza precedenti. Arriva direttamente dall’Arabia Saudita e si tratta davvero di cifre da capogiro, quasi assurde Secondo TVI/CNN Portugal, un club saudita ha offerto 30 milioni allo United per il portoghese.

Per CR7 poi sarebbe pronto un contratto da 250 milioni di euro complessivi in due anni. E anche Mendes riceverebbe 20 milioni di commissione.

Nonostante tutti questi zeri e cifre pazzesche, sembra che il campione portoghese ai soldi abbia dato spazio al suo desiderio di giocare a grandi livelli ancora in un campionato di successo come quello della Premier League. Le voci però di un suo possibile trasferimento si sono allentate ultimamente.

Rimane al Manchester United

Erik Ten Hag, in occasione della conferenza stampa di presentazione, ha parlato anche del futuro di Ronaldo, spegnendo in parte i rumors di mercato: “Futuro Cristiano Ronaldo? Resta al Manchester United, è certo. Sarà ancora una volta con noi, fa parte del progetto. Non vedo l’ora di lavorare con lui” – dichiara Erik Ten Hag. Poi, prosegue ancora l’olandese: “Cosa mi aspetto? I gol”.

