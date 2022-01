Messi e il Covid, chi è il dj accusato di averlo contagiato

Messi e il covid: un contagio nato nella polemica. Sul web è quasi “caccia all’uomo” per individuare chi potesse aver contagiato il fuoriclasse argentino che non può essere a disposizione della Psg.

Messi e il Covid

Con un post su Instagram a fine anno, Leo Messi aveva augurato un anno senza il virus. Mai parole furono meno auguranti. Il campione della Nazionale argentina e del Psg è risultato positivo. Di conseguenza il suo rientro in Francia dall’Argentina, recatosi per il Natale, è stato posticipato.

Anche l’allenatore Pochettino in conferenza stampa ha spiegato la situazione di Messi: “Leo – ha precisato l’allenatore Pochettino in conferenza stampa – è in contatto diretto con il servizio medico del club. Finché non sarà in grado di presentare un tampone negativo non potrà tornare”.

Chi è il dj accusato di averlo contagiato

Il web quando vuole sa essere spietato e senza scrupoli. Sputa sentenze senza “se” e senza “ma”. Così è partita una sorta di “caccia all’uomo” virtuale per scoprire l’untore di Leo Messi.

I social hanno individuato il dj Fer Palacio. L’artista nei giorni scorsi ha postato una foto su Instagram in compagnia di Messi durante una serata. Fernando Palacio, però, aveva preso parte precedentemente ai Coscu Awards e tra i partecipanti erano stati individuati vari casi di Covid. Il dj argentino, preso di mira sui social, si è difeso tramite delle storie Instagram: “Mi sono appena svegliato e ho ricevuto molti messaggi, sono in trend su Twitter perchè Messi è risultato positivo al Covid e la gente dice che l’ho infettato.

Alcune persone mi hanno addirittura chiamato assassino“.

Fer Palacio, inoltre, ha spiegato di aver fatto un test per recarsi in Uruguay e di essere risultato negativo e ha pubblicato l’esito sul proprio profilo per scongiurare di essere considerato il colpevole del contagio di Messi. Una brutta avventura social per il dj che non dimenticherà facilmente.