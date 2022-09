Fabio Cannavaro al Benevento: a breve accordo e firme per l’ex difensore azzurro

Fabio Cannavaro al Benevento: nelle ultime ore c’è stata un’accelerata importante nella trattativa per portare l’ex pallone d’oro sulla panchina campana. Presto Cannavaro dovrebbe firmare il contratto e scendere in campo per allenare la squadra giallorossa.

Fabio Cannavaro al Benevento: prende il posto di Caserta

Fabio Cannavaro aveva un sogno dopo la Cina: allenare in Italia. Negli ultimi giorni il suo sogno si è concretizzato sempre di più e tra poco diventerà realtà con la firma per il Benevento, club campano che milita in serie B.

Tra l’altro, non a caso, la sua prima avvenuta in Italia come allenatore inizierebbe vicino la sua Napoli.

Il Benevento, sotto la guida di Fabio Caserta (destinato all’esonero), è reduce da 2 sconfitte consecutive e dopo 6 giornate occupa il 13° posto in Serie B a quota 7 punti. Dunque, in casa giallorossa si cambia e la prima scelta è proprio l’ex pallone d’oro.

A breve accordo e firme per l’ex difensore azzurro

Dopo i contatti nella notte, in queste ore dovrebbe essere concretizzato l’accordo con la firma di Cannavaro sul contratto che lo legherà al Benevento. Poi, subito in campo per il primo allenamento con una decina di giorni a disposizione per far conoscere le sue idee di calcio alla squadra. Debutterà domenica 2 ottobre in casa contro l’Ascoli. Secondo anche le prime voci da Benevento, la squadra non vede l’ora di essere agli ordini di Cannavaro.

LEGGI ANCHE: Belen e Ilary Blasi sui social commenti ironici: la showgirl risponde alla conduttrice