Belen e Ilary Blasi sui social commenti ironici: la showgirl risponde alla conduttrice

Belen e Ilary Blasi sui social si commentano ironicamente. La conduttrice che non ha voluto rispondere ufficialmente alle ultime parole ed accuse di Totti, sembra essere di buon umore con la condivisione di una storia sarcastica. Tanto da taggare nella storia su Instagram Belen Rodriguez che in poco tempo ha commentato tra le risate di tutti.

Belen Rodriguez e Ilary Blasi sono state protagoniste sui social con commenti ironici e divertenti.

La conduttrice, che non ha commentato ufficialmente le ultime dichiarazioni di Totti al Corriere della Sera, ha fatto visita a La Vaccheria, noto spazio culturale ed espositivo di Roma, quindi ha pubblicato l’immagine della celebre opera della mucca con le corna di Andy Warhol.

Sullo sfondo una capra e una pecora che curiosamente hanno proprio i nomi delle due conduttrici televisive. Immagine su cui Ilary ha taggato i nomi “Ilary e Belen“.

Tante le risate ed i commenti divertenti.

La showgirl risponde alla conduttrice

In poche ore, è arrivata anche la risposta inaspettata di Belen. La showgirl non poteva sottrarsi alla replica che ha ricondiviso la simpatica e ironica storia di Instagram commentando: «Da capire chi è la capra e chi è la pecora». In un periodo così teso, ha sorpreso sia la storia di Ilary sia il tag con Belen. Qualcuno ha fatto riferimento alle diverse storie di tradimento nella vita di entrambe che hanno richiamato ironicamente nella foto e nei commenti.

