Dybala tra Milan e Inter: chi vincerà il derby di mercato?

Dybala tra Milan e Inter: nelle ultime ore alcune voci vedrebbero acceso un derby di mercato per l’attaccante argentino. L’Inter da una parte è concentrata sul riportare indietro Lukaku mentre la nuova proprietà rossonera vorrebbe fare un regalo top ai tifosi, magari soffiando l’ex juventino ai cugini.

Dybala tra Milan e Inter

Paulo Dybala è ancora a spasso mentre si allena a Miami in attesa di una buona offerta economica e calcistica.

Nelle ultime ore, sono circolate voci su un possibile derby di mercato tra Inter e Milan per l’attaccante argentino. Siccome i nerazzurri sono in questo momento impegnati per riportare a Milano Lukaku, hanno mollato un pochino la presa sull’ex juventino. Così secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, nella serata di giovedì 23 giugno da Londra alcuni manager del gruppo Elliott avrebbero avuto dei colloqui telefonici con l’entourage del giocatore argentino per avere aggiornamenti sulla trattiva con l’Inter ma soprattutto capire le richieste economiche dell’attaccante argentino.

Chi vincerà il derby di mercato?

Rispetto al duello milanese sull’argentino, diversi addetti ai lavori hanno espresso la propria opinione. Secondo il giornalista Fabio Santini, i rossoneri sarebbero davanti: “A me risulta che stia trattando seriamente con il Milan. Si parla di un accordo raggiunto col club rossonero su un triennale con opzione sul quarto. Il problema è che è rappresentato da un procuratore che se non fosse amico della famiglia, sarebbe stato già mandato via.

Ha gestito malissimo i rapporti con la Juventus e non solo. Lui vorrebbe una commissione alta, di 10 mln”.

Mentre l’ex allenatore Fabio Capello è convinto che siano solo voci rispetto all’interessa del Milan per la Yoga: “Dybala al Milan? Non ci credo, non lo vedo. Un sacco di chiacchiere secondo me, questo è il periodo in cui si fanno solamente un sacco di rumors”.

