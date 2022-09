Gran Premio di Monza, griglia di partenza: primo Leclerc, Hamilton penultimo

Alle ore 15 parte il Gran Premio di Monza: ecco la griglia di partenza. Charles Leclerc si prende la pole position, seguono Russel e Norris. Penalità per ben nove piloti: Lewis Hamilton fa il quinto tempo, ma parte penultimo. In fondo anche Sainz e Tsunoda.

F1, griglia di partenza del Gran Premio di Monza: Leclerc in pole position

Manca poco al 16esimo appuntamento con il Mondiale di Formula 1 2022. Il Gran Premio di Monza parte alle ore 15, trasmesso in diretta tv e streaming sui canali Sky e in chiaro su TV8.

Una serie di penalità ha stravolto la griglia di partenza, che vede la Ferrari di Charles Leclerc nella sua ottava pole position stagionale. Dietro di lui George Russel e Lando Norris. Secondo tempo per Max Verstappen che però partirà in quarta fila al settimo posto, penalizzato per il cambio dell’endotermico. Partono in fondo Sainz, Tsunoda e Lewis Hamilton. L’inglese della Mercedes parte in ultima fila, al penultimo posto, nonostante un buon quinto tempo: paga il cambio di motore.

Penalizzati anche Magnussen, Bottas, Mick Schumacher, Perez e Ocon.

La griglia completa del GP di Monza 2022: si parte alle 15