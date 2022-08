Depay alla Juve: accordo vicino con il Barcellona. Serve subito dopo l’infortunio a Di Maria

Depay alla Juve: il nome più caldo in casa bianconera è quello dell'olandese. C'è anche fretta di chiudere dopo l'infortunio di Di Maria.

Depay alla Juve: la trattativa con qualche sforzo da parte dei bianconeri si dovrebbe chiudere. Il club bianconero avrebbe anche una certa fretta visto l’infortunio di Di Maria che starà fuori probabilmente un paio di settimane.

Depay alla Juve: accordo vicino con il Barcellona

Memphis Depay alla Juventus orami la strada è spianata: serve solo limare gli ultimi dettagli con il Barcellona. Il club spagnolo avrebbe intenzione di fare una plusvalenza anche minima visto che lo scorso anno aveva preso il giocatore a scadenza di contratto.

Inoltre, in questo periodo liquidità per gli spagnoli sarebbe una boccata d’ossigeno, vista la situazione economica.

L’accordo con il giocatore è stato trovato e si parla di circa 5 milioni ai quali aggiungere un altro milione e mezzo di bonus. La Juventus vorrebbe prendere il giocatore a zero ma il club catalano non si è ancora convinto ed intanto si registra una manovra di disturbo del Chelsea che vorrebbe fare un attaccante in questa finestra di mercato.

Il piano B per i bianconeri risponde ai nomi di Martial, Muriel, Milik ed Arnatovic.

Serve subito dopo l’infortunio a Di Maria

La Juve ha fretta di chiudere la trattiva con l’attaccante olandese per rispondere subito all’infortunio di Angel Di Maria, che dovrebbe restare fuori una ventina di giorni. “Angel Di Maria è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti radiologici presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra.

Tra 10 giorni verrà nuovamente rivalutato”, questo il comunicato comparso sul sito ufficiale bianconero che chiarisce l’esito degli esami e delinea i prossimi passi.