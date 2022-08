Come sta Di Maria: subito infortunato il nuovo campione della Juve

Come sta Angel Di Maria, uscito per infortunio durante la sua prima partita di Serie A con la Juventus. Aveva un problema agli adduttori da un mese.

Come sta Angel Di Maria? La nuova stella della Juve è uscita per infortunio durante la sua prima partita in bianconero. L’ala argentina soffriva di un problema all’adduttore già da un mese: quando tornerà in campo? Di Maria sarebbe il settimo infortunato eccellente di questo turbolento inizio di stagione bianconero.

Come sta Angel Di Maria: le novità sull’infortunio dell’ala argentina della Juve

Gioie e dolori per i tifosi bianconeri dopo la prima giornata di campionato.

La nuova stagione della Juventus si apre con una netta vittoria sul Sassuolo per 3-0, ispirata da una prestazione maiuscola del nuovo acquisto Angel Di Maria. L’ala argentina ha segnato il suo primo goal in maglia bianconera e ha servito un assist delizioso a Dusan Vlahovic. L’ottima prestazione del Fideo si è conclusa prematuramente al 66esimo, quando Di Maria è stato costretto ad uscire a causa di un infortunio muscolare.

Secondo le dichiarazioni del tecnico Massimiliano Allegri, l’ala soffriva di un problema all’adduttore già da un mese.

Per il momento non ci sono ancora notizie ufficiali sull’entità dello stop. In base alle prime ipotesi di DAZN, potrebbe trattarsi di un problema all’inguine sinistro. Nelle prossime ore Di Maria verrà sottoposto ad esami strumentali per chiarire la natura dell’infortunio e le procedure da seguire nel recupero. I tifosi non possono fare altro che incrociare le dita e sperare che non si tratti di qualcosa di grave.

Juventus, sono già sette gli infortunati: problemi muscolari anche per Zakaria

Un lungo stop per Di Maria andrebbe a peggiorare la già grave crisi di infortuni che ha colpito la Juventus. Sarebbero già sette gli infortunati eccellenti bianconeri. Dal lungodegente Federico Chiesa, ancora fermo a causa della grave lesione al crociato dello scorso gennaio, al figliol prodigo Paul Pogba, che ha riportato una lesione al menisco durante il suo primo allenamento dopo il suo ritorno alla Juve. A loro si aggiungono Szczesny, Aké, Kaio Jorge ed Arthur.

Anche il mediano Denis Zakaria ha destato preoccupazione nei tifosi nel finale di Juventus-Sassuolo, uscendo a fine gara per problemi muscolari. Allegri si è detto ottimista sulle condizioni del centrocampista svizzero: “Per lui nessun problema particolare, credo si tratti solo di un crampo quindi penso che sarà a disposizione per la prossima partita”.