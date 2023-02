Real Madrid contro Barcellona in Messico, il Clasico si giocherà fuori dalla Spagna: motivi e le polemiche

Real Madrid contro Barcellona: mistero sulla prossima sfida tra le due squadre spagnole. La Federazione iberica aveva condiviso un posto sui social in cui ufficializzava il luogo della partita fuori i confini spagnolo. Immediatamente, si sono generate polemiche.

Real Madrid contro Barcellona in Messico

Il prossimo marzo è in programma la gara di ritorno tra Barcellona e Real Madrid, valevole per la ventiseiesima giornata del campionato spagnolo. La Federazione spagnola, inizialmente, aveva dato una notizia clamorosa tramite gli account social. “Hola México! Marzo 2023, save the date”, questo il testo del messaggio social della Liga, con tanto di hashtag #ElClásicoEnMéxico. La prossima sfida tra Real e Barca è stata pensata di giocarla nella Città del Messico.

Il Clasico si giocherà fuori dalla Spagna: motivi e le polemiche

La notizia ha suscitato e generato subito le polemiche per la decisione di trasferire la partita più importante della Liga fuori dalla Spagna. Il post della Federazione spagnola è stato rimosso ed è calato subito un alone di mistero. Già la Supercoppa tra le due squadre si era giocata a Riad, a metà gennaio. Dopo l’andata di campionato, in cui a trionfare è stata la squadra di Carlo Ancelotti, i blaugrana hanno avuto la meglio nella Supercoppa Spagnola: 1-3 il risultato finale.

I motivi di giocare in un Paese straniero, ovviamente, non solo altri che quelli commerciali ed economici. Resterà da vedere cosa alla fine vincerà tra l’aspetto sportivo o quello commerciale. La ventiseiesima giornata del campionato spagnolo in programma nel fine settimana dal 17 e al 19 marzo 2023.

LEGGI ANCHE: Totti e Ilary verso la pace? Gli indizi