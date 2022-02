Champions League in tv: dove seguire le sfide degli Ottavi di finale

Champions League in tv: ripartono le sfide della coppa più importante in Europa a livello calcistico. Tre big scendono in campo.

Champions League in tv: ripartono le sfide della Coppa dalla grandi orecchie. Si inizia stasera 15 febbraio con tre super big in campo all’andata degli Ottavi di finale.

Champions League in tv: Paris Saint-Germain contro Real Madrid

Nella serata di martedì 15 febbraio ci sono due super sfide negli Ottavi di finale di Champions League. Il primo match vede di fronte il Paris Saint-Germain di Mauricio Pochettino e il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

In diretta TV e in chiaro sarà trasmessa in prima serata alle ore 21 su Canale 5 così come anche sui canali di Sky: Sky Sport (numero 252 del satellite), Sky Sport 1 (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport Football (numero 203 del satellite). Prevista la diretta streaming e sempre in chiaro su Mediaset Infinity.

Sporting Lisbona contro Manchester City in tv e in streaming

La seconda sfida vede contrapposti i portoghesi dello Sporting Lisbona contro gli inglesi del Manchester City di Pep Guardiola. Il match sui canali di Sky alle ore 21: Sky Sport (numero 253 del satellite), Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport Arena (numero 204 del satellite). L’incontro andrà in onda anche in diretta streaming (sempre se utenti registrati) su Sky Go oppure su NOW.

