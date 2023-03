Nasce la Juventus Beer: disponibile da Aprile

Nonostante i numerosi problemi calcistici della Juventus, tra stagione in corso e penalizzazione per via delle plusvalenze, la società torinese continua a brindare a nuovi successi e nuovi accordi. Il più recente riguarda la Juventus beer, la nuova bevanda alcolica che verrà lanciata sul mercato da fine Aprile.

Un altro tassello che fa della Juventus un’autentica azienda.

Juventus Beer a breve in commercio

La società bianconera continua a distinguersi per le sue azioni commerciali extracalcistiche. L’ultima riguarda addirittura un settore molto “lontano” dallo sport, ovvero quello delle bevande alcoliche. Nasce così la Juventus Beer, birra ufficiale del club piemontese.

Per fare in modo che questo progetto andasse in porto, la Juventus si è appoggiata alla El Original Srl, azienda che si occupa di commercio all’ingrosso di bevande alcoliche. Raggiunto l’accordo, la birra targata Juventus sarà in commercio nella grande distribuzione da fine Aprile.

A diffondere la notizia è stato il presidente della 25H Holding; si tratta di Moulay Driss El Faria, molto conosciuto in questo settore. Il giovane imprenditore, di origini marocchine, lo ha annunciato attraverso un breve comunicato:

“Nasce la Juventus Beer, uno dei primi casi di birra a marchio di una squadra di calcio prodotto e distribuito dalla mia società El Original Srl con licenza di Juventus Football Club”.

Presidente e proprietario delle due imprese citate, il 30enne di Vigevano mostra ancora una volta di essere all’avanguardia e di volersi mettere in gioco. A lui si associa la bevanda Bombeer, birra lanciata sul mercato insieme a Christian Vieri, chiamato anche Bobo (e conosciuto con l’appellattivo di “bomber”), che sta riscuotendo grande successo. La Juventus diviene così una delle prime società (la prima in Italia) di stampo calcistico a muoversi in questo ambito, pronta a raccogliere tutti i frutti di questo lavoro.

LEGGI ANCHE: Juventus, le parole di Chiesa: “Il ko contro il Porto il più pesante”.