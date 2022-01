Date calciomercato gennaio 2022: il mercato invernale del calcio è iniziato. Un intero mese per provare ad aggiustare le squadre e cercare di raggiungere obiettivi ma soprattutto occasioni.

Date calciomercato gennaio 2022: quando inizia e quando finisce

Il calciomercato delle squadre di calcio italiane è aperto da lunedì 3 gennaio e fino alle 20 di lunedì 31 gennaio per i club di Serie A. Sarà possibile depositare i contratti riguardanti acquisti e cessioni.

I dirigenti dei club sono già a lavoro per poter aggiustare le proprie squadre. Il covid ha messo in crisi anche il calciomercato, dunque si inseguono occasioni e tante operazioni si faranno in prestito con diritti di riscatto per non gravare da subito sulle casse dei club.

Il calciomercato dei calciatori svincolati

Dopo il 31 gennaio, chiuderà ufficialmente il calciomercato. Sarà aperto però per gli svincolati e ci si potrà già accordare con i calciatori che hanno il contratto in scadenza a giugno 2022 con i rispettivi club.

Dunque, i club dopo il 31 gennaio potranno già pensare al mercato estivo cogliendo delle buone occasioni a parametro zero, ossia senza pagare il costo del cartellino ma solo l’ingaggio dei calciatori.

