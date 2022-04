Juve-Inter rigore ripetuto: tante polemiche e molti dubbi sul penalty fatto ribattere ai nerezzurri. C’è sempre tanta confusione intorno agli interventi del VAR.

Juve-Inter rigore ripetuto: giusta decisione?

Il derby d’Italia tra Juventus ed Inter regala sempre polemiche. Questa volta a far discutere è la ripetizione del giusto rigore a favore dei nerazzurri. Sul penalty è successo di tutto in pochissimo tempo: la prima battuta di Çalhanoglu viene parata da Szczesny, poi sulla ribattuta arriva la rete del turco che però è viziata da un fallo a favore dei bianconere.

Tuttavia, l’arbitro Irrati viene chiamato nuovamente al VAR per l’entrata in aria dei giocatori bianconeri prima che il turco nerazzurro calciasse il pallone.

Calcio di rigore ripetuto e rete questa volta di Çalhanoglu. Se non fosse intervenuto il VAR la chiamata del fallo ai danni dei bianconeri sulla ribattuta di Szczesny era giusta ma Mazzoleni dalla room VAR richiama ancora l’arbitro su un’altra questione. Essendo a limite e in dubbio evidentemente doveva rimanere la decisione dell’arbitro in campo perché sulla ribattuta non è arrivato chi per primo è entrato in aria di rigore sulla battuta del primo calcio di rigore di Çalhanoglu.

Rimane come sempre non uniforme l’intervento dell’arbitro al VAR.

“Difficile vincere 11 contro 12” Rabiot a rischio squalifica?

Rabiot in un’intervista ai microfoni Mediaset, ha lanciato un vera e propria frecciata all’arbitro: “È difficile vincere in undici contro dodici, ma per le prossime partite spero di avere un arbitro che vada bene perché è importante dire anche quando l’arbitro sbaglia. Questa sera ha sbagliato troppo”. Dichiarazioni molto dirette quelle del centrocampista, che potrebbero metterlo nei guai con Giudice Sportivo.

Le schiette opinioni del francese potrebbero costargli una squalifica. La moviola, tuttavia, pare dar ragione a lui. L’intervento di Bastoni al 10′ st sul neoacquisto bianconero Zakaria sembra essere avvenuto sulla linea dell’area.

