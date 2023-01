Totti attaccato sui social per il suo fisico: commenti da body shaming contro l’ex capitano della Roma

Totti è stato preso di mira sui social per via del suo fisico. Sono arrivati diversi commenti cattivi sotto al suo ultimo post di Instagram, in cui si far riferimento ad eventuali kg di troppo presi dall’ex calciatore e capitano della Roma.

Totti attaccato sui social per il suo fisico

Anche i campioni famosi sono vittime di body shaming. L’ultimo caso fa riferimento all’ex capitano e calciatore della Roma, Francesco Totti.

L’ex capitano della Roma sta trascorrendo le sue vacanze con la nuova fidanzata Noemi Bocchi. Sono partiti tutti il 30 dicembre, hanno trascorso a Miami la prima notte e poi via, in crociera di lusso. La nave scelta è la “Symphony of the Seas”, una nave con 5 anni di vita che a bordo ha ristoranti di qualsiasi genere. Ci sono un campo da golf, un simulatore di onde da surf, una pista di pattinaggio sul ghiaccio e tutti altri servizi sportivi di altissimo livello.

Il costo è di 400 euro a persona al giorno.

Commenti da body shaming contro l’ex capitano della Roma

Diversi sono stati i commenti cattivi di alcuni utenti sui social contro l’ex capitano giallorosso. Ecco alcuni: “Francé te sei magnato le borsette de Ilary?” scrive uno. “Magna de meno capità” aggiunge un altro. E poi: “A France’ …. Stai a fa er doppio mento” o ancora “France te sei magnato er capitano” e “Pienotto”.

“Te sta a veni’ er doppio mento”, “Non sembra più lui”, “Er king dell’arrosticino”.

Tuttavia, c’è qualcuno che risponde per difendere Totti. “Ma come vi permettete di giudicare così la vita di una persona?” è uno dei commenti che prende le parti di Totti. Al momento, l’ex capitano della Roma non ha voluto replicare e rispondere ai messaggi offensivi.