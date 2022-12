Mondiali Qatar, ecco chi vincerà secondo un algoritmo: le partite dei quarti venerdì 9 dicembre

Mondiali Qatar, un algoritmo ha pronosticato il vincitore della competizione internazionale di calcio tra le Nazionali. Mentre, emerge il possibile vincitore, nella giornata di venerdì 9 dicembre sono in programma due partite dei quarti di finale. In campo, scendono subito due delle favorite come Brasile e Argentina. Il tutto oltre a seguire in diretta, sarà sempre possibile vedere su RaiPlay.

Mondiali Qatar, ecco chi vincerà secondo un algoritmo

Per ogni Mondiale di calcio c’è una mascotte che viene utilizzata per provare ad indovinare il vincitore.

Per i Mondiali in Qatar c’è il cammello Camilla. Tuttavia, nelle ultime ore emerge un algoritmo sviluppato dalla Nielsen Holdings plc, una società americana che si occupa di dati e misurazione degli eventi. Secondo l’algoritmo con il 70% di possibilità sarà il Brasile a trionfare a questo Mondiale. Mentre risultano con scarti minimi i successi dell’Argentina sull’Olanda, della Francia sull’Inghilterra e del Portogallo sul Marocco.

Le partite dei quarti venerdì 9 dicembre

I quarti di finale dei Mondiali hanno inizio oggi venerdì 9 dicembre. La programmazione prevede due partite al giorno in orari diversi. La prima nel pomeriggio e la seconda in serata. Dunque, si inizia alle ore 16:00 con la sfida tra la Croazia e il Brasile. In serata sarà il turno di Olanda-Argentina con fischio d’inizio in orario alle ore 20. Ecco gli orari e il programma nel dettaglio:

16:00 – Croazia-Brasile: Rai 1, RaiPlay

20:00 – Olanda-Argentina: Rai 1, RaiPlay

LEGGI ANCHE: Ronaldo lascia i Mondiali? Il comunicato della Federazione portoghese e la sua collaborazione contro la Juventus