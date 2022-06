Cavani alla Salernitana: offerta ufficiale al calciatore. Iervolino sogna

Cavani alla Salernitana: il sogno non è così impossibile anche perché l’offerta economica fatta al calciatore è di quelle importanti. L’attaccante starebbe seriamente valutando la proposta soprattutto se non dovessero arrivare altre offerte più importanti.

Cavani alla Salernitana: offerta ufficiale al calciatore

Edison Cavani accetterebbe di ritornare in Italia, tra l’altro in Campania dove ha già giocato per il Napoli. Immaginiamo che la chiamata sia stata molto personale tra ex compagni di squadra: infatti, il nuovo dirigente della Salernitana Morgan De Sanctis ha giocato insieme a Cavani proprio in azzurro.

L’attaccante è svincolato e dunque si dovrà pagare solo l’ingaggio: la proposta fatta al calciatore sarebbe di un biennale da due milioni a stagione con alcuni bonus, tra 200 mila euro ad ogni rete segnata. Una proposta importante fatta dal club campano che sicuramente stuzzica l’attaccante ex Napoli e Manchester United come ultimo squadra.

Il presidente Iervolino sogna

Il presidente della società campana Iervolino ha parlato sia dei progetti del club sia del sogno Cavani: “De Sanctis? Ha passione sfrenata, si è innamorato subito del nostro progetto.

Vogliamo una Salernitana giovane, di qualità – aggiunge -. Presto ci metteremo al lavoro. Cavani? Forse resterà un sogno, di certo parliamo di un grande giocatore. A ogni modo, la prossima settimana inizieremo la nostra campagna acquisti. Ne parleremo con il direttore e con tutto lo staff, per individuare i profili giusti da seguire e sui quali poi investire. Siamo ottimisti, contiamo di operare bene”.

LEGGI ANCHE: Il presidente della Salernitana Iervolino contro Sabatini: “Un bugiardo, lo porto in tribunale”