Calcio, Jankto fa coming out: “Sono gay”

Terminato un weekend ricco di gol e partite, comincia una nuova settimana che sta già stupendo tutti. Jakup Jankto ha infatti dichiarato di essere gay e di non volersi più nascondere. Con il suo coming out, il centrocampista classe ’96 sembra essersi liberato di un peso.

Vecchia conoscenza della Serie A, il ceco ha confessato questo suo “segreto”.

Jankto dichiara di essere gay

Il mondo dello sport è spesso fatto di apparenza ed etichette e non è mai semplice uscire allo scoperto. Nonostante ciò, il calciatore ceco classe ’97 ci ha voluto provare. Il 27enne ha dimostrato così enorme maturità – e coraggio – confessando a tutti di essere omosessuale. Lo ha fatto attraverso i social, pubblicando un video sul suo profilo Instagram:

“Ciao, sono Jakub Jankto. Sono gay e non voglio più nascondermi. Come tutti gli altri, ho i miei punti di forza, i miei punti deboli, una famiglia, i miei amici, un lavoro che svolgo al meglio da anni, con serietà, professionalità e passione. Come tutti gli altri, voglio anche vivere la mia vita in libertà. Senza paure. Senza pregiudizio. Senza violenza. Ma con amore. Sono gay e non voglio più nascondermi”.

Attualmente in forza allo Sparta Praga – nella propria città natale – è in prestito dal Getafe. In carriera può vantare diverse esperienze ed è un ragazzo conosciuto anche in Italia. Jankto ha infatti giocato in Serie B con l’Ascoli (35 partite e 5 gol), poi in Serie A con l’Udinese per due stagioni, sigillando 11 gol in 69 presenze. Successivamente con la Sampdoria, giocando in ben 97 occasioni e trovando nove volte la via della rete. Infine con il Getafe (14 gare) prima di andare in prestito. Con la nazionale della Repubblica Ceca può contare 45 gettoni e 4 gol e la partecipazione agli Europei 2021.

Oggi, però, Jakub Jankto ha segnato il gol più importante della sua vita. E chissà che il suo non diventi un messaggio di forza e coraggio per tutti coloro che hanno ancora paura.