Cassano, l’opinione su Haaland: “Julian Alvarez è meglio, un giocatore speciale”

Cassano punta i piedi su Haaland: “Per me Julian Alvarez è molto meglio di lui. Corre tantissimo, è un giocatore speciale”. Nell’ultima puntata di Bobo TV l’ex fantasista continua ad elogiare la giovane rivelazione dell’Argentina: “Ha una connessione unica con Messi”.

Cassano, la sua opinione su Haaland sconvolge il web: “Julian Alvarez è meglio”

Antonio Cassano continua a sconvolgere il web con le sue opinioni e analisi molto controverse. L’ex fantasista della Roma, nel corso dell’ultima puntata di Bobo TV, è tornato ad elogiare Julian Alvarez, punta 22enne del Manchester City e titolare dell’Argentina Campione del Mondo.

Il talentuoso attaccante è una delle sorprese più gradite del Mondiale 2022 in Qatar, durante i quali si è ritagliato un ruolo da protagonista nell’undici di Scaloni. Da sempre fiducioso nelle sue doti, Cassano ha ribadito la sua posizione sul giovane argentino che ritiene persino meglio di Erling Haaland: “Non me n’è mai fregato di far notare ai giornalisti quando ho ragione. Faccio i pronostici perché mi diverto. Su Julian Alvarez ripeto quello che ho detto quattro mesi fa: è davvero speciale.

Per me è molto meglio di Haaland, ha la qualità del campione“.

“Legge le giocate, corre tantissimo.” -ha continuato Antonio Cassano- “Pensate che di media fa 10 km a partita, rincorre gli avversari. E poi soprattutto ha la capacità di giocare in connessione con Messi. In pochi ci riescono perché devi leggere nel pensiero come dialogare e muoverti con lui. Un giocatore davvero speciale con la faccia da bambino ma che in campo ti mangia.

A 21 anni credo sia uno dei pochi ad aver fatto quattro reti. Ha le stimmate del campione e qualitativamente è più forte di Haaland”.

Le dichiarazioni degli scorsi mesi: “Alvarez ha più qualità di Haaland”

Già lo scorso settembre Antonio Cassano aveva condiviso questa opinione, causa di molte discussioni sul web. Grandissimo fan di Alvarez, già in tempi non sospetti lo vedeva superiore al possente centravanti norvegese: “Per me Julian Alvarez è molto più forte di Haaland.

Haaland farà 90 gol, è fortissimo, è un Lukaku molto più forte ma Alvarez è più giocatore di Haaland, qualitativamente è più forte. Haaland non è speciale, rivedo Adriano dell’Inter in Haaland, ha un po’ la progressione di Vieri”.

LEGGI ANCHE: Cassano, Argentina Campione del Mondo e lui mantiene la promessa. Poi i soliti complimenti a Messi