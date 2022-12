Cassano, Argentina Campione del Mondo e lui mantiene la promessa. Poi i soliti complimenti a Messi

Cassano ha pubblicato un video sui social in cui fa vedere di mantenere la sua promessa. Poi, ecco i complimenti per Messi.

Cassano ha pubblicato su Instagram il video in cui fa vedere di mantenere la promessa fatta in caso di vittoria dell’Argentina ai Mondiali. Poi, non sono mancati i complimenti per Messi ma anche per un altro giocatore argentino.

Cassano, Argentina Campione del Mondo e lui mantiene la promessa

Antonio Cassano aveva fatto una promessa in caso di vittoria dei Mondiali in Qatar dell’Argentina. Durante la ‘Bobo TV’ in onda sulla Rai, Cassano ha commentato così il trionfo dell’Argentina sulla Francia nella finale del Mondiale: “È stato un torneo fantastico, le stelle sono andate al posto giusto: quello che doveva succedere è successo”.

Subito dopo la vittoria dell’Argentina, l’ex fantasista di Bari vecchia, ha pubblicato il video sul suo profilo di Instagram in cui fa vedere di mantenere la sua folle promessa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonio Cassano (@antoniocassano)

I soliti complimenti a Messi

Non sono mancate ovviamente le parole e complimenti nei confronti di Messi, idolo indiscusso del commentatore della Bobo Tv. Nel mantenere la sua promessa, le parole sono state soprattutto per il campione argentino. “Con 2 gradi, acqua freddissima. Vamos Leo! Campioni del Mondo, sei il più grande della storia”. Poi, sono arrivate i complimenti anche per un altro argentino Julian Alvarez, considerato più forte di Haaland.

“Non me n’è mai fregato di far notare ai giornalisti quando ho ragione. Faccio i pronostici perché mi diverto. Su Julian Alvarez ripeto quello che ho detto quattro mesi fa: è davvero speciale.

