Juventus, le parole di Andrea Agnelli dopo l’ufficialità del nuovo Cda

Juventus, Andrea Agnelli ha parlato nel corso dell’assemblea degli azionisti. Sono state le prime parole da ormai ex presidente del club bianconero, all’indomani della presentazione ufficiale della lista del nuovo Cda.

Juventus, le parole di Andrea Agnelli

“La Juventus viene prima di tutto e di tutti, fino alla fine”. Sono state le prime parole del presidente dimissionario della Juventus Andrea Agnelli nel corso dell’intervento introduttivo all’assemblea degli azionisti.

“Dimettermi non è stata una decisione facile. Mi sono impegnato al massimo per ottenere i risultati ottenuti, in campo e fuori. Sono stati risultati straordinari. È stata una decisione che ho assunto in modo convinto e in piena serenità. La società è chiamata a difendere la propria posizione. Io personalmente sono convinto di aver operato bene in questi anni e i rilievi nei nostri confronti non sono giustificati. Ciononostante la società dovrà continuare a tutelare gli interessi del club, e ho ritenuto opportuno fare un passo indietro.

Juventus, quindi, viene prima di tutto e di tutti. Fino alla fine”.

L’ufficialità del nuovo Cda

Nelle scorse ore è stata pubblicata la lista del nuovo Consiglio di Amministrazione della Juventus, dopo il terremoto che è scoppiato nelle scorse settimane con le indagini in atto da parte della Procura di Torino. Ecco la lista presentata ufficialmente:

1. Fioranna Vittoria Negri (*);

2. Maurizio Scanavino;

3. Gianluca Ferrero;

4. Diego Pistone;

5. Laura Cappiello (*)

Assemblea degli azionisti del 18 gennaio 2023 | Pubblicazione di lista per la nomina del CDA. — JuventusFC (@juventusfc) December 26, 2022

