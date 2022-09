Cassano clamoroso su Haaland a Bobo TV: “Alvarez è più giocatore di lui”

Antonio Cassano dice la sua su Erling Haaland a Bobo TV: "Per me non è speciale, Julian Alvarez è più giocatore di lui. Ha più qualità".

Antonio Cassano ai microfoni di Bobo TV: “Haaland? Per me Alvarez è più giocatore di lui”. Ospite della live Twitch di Bobo Vieri, l’ex fantasista della Roma ha condiviso la sua opinione sul giovane bomber norvegese.

Bobo TV, Cassano indifferente su Haaland: cosa ha detto l’ex fantasista?

Una “cassanata” in live streaming o un semplice parere personale? Antonio Cassano ha agitato il web con un’altra scottante opinione calcistica su Bobo TV, il canale Twitch ufficiale di Christian Vieri.

L’ex fantasista di Roma, Real Madrid, Milan e Inter ha detto la sua su nientemeno che Erling Haaland, il talentuoso centravanti norvegese oggi al Manchester City. Cassano apprezza molto il giocatore, come ha spiegato animatamente in alcune live dello scorso anno: “Fa goal contro tutti! Contro l’Andorra, contro il Real Madrid, contro il Barcellona…Non gli frega niente, prende e ti sfascia la porta! Va a mille all’ora, questi sono i giocatori di livello assoluto!”.

L’opinione dell’ex Roma: “Non è speciale, è forte ma Alvarez è meglio”

Nonostante il suo entusiasmo, l’ex Pibe de Bari non ritiene che il norvegese sia il meglio sul mercato: “Per me Julian Alvarez è molto più forte di Haaland. Haaland farà 90 gol, è fortissimo, è un Lukaku molto più forte ma Alvarez è più giocatore di Haaland, qualitativamente è più forte. Haaland non è speciale, rivedo Adriano dell’Inter in Haaland, ha un po’ la progressione di Vieri”. Cassano si riferisce a Julian Alvarez, nuovo, versatilissimo attaccante del City classe 2000 appena arrivato dal River Plate e per morti il vero e proprio erede di Sergio Aguero.