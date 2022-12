Argentina, la profezia di Maradona si è avverata: ecco la foto che ha lascia senza parole

Argentina, la profezia di Maradona si è avverata: non si parla di altro nelle ultime ore sui social. In realtà lo scatto era circolato diversi giorni fa e non si attendeva altro di conoscere il risultato finale tra Argentina e Francia.

Argentina, la profezia di Maradona si è avverata

Diego Armando Maradona, a sua insaputa, lanciò una profezia il 29 giugno 1986, il giorno del trionfo dell’Argentina nei Mondiali in Messico.

Nei giorni scorsi in particolare, prima che l’Argentina di Messi diventasse campione del Mondo dei Mondiali in Qatar, è circolata una foto che ha lasciato tutti senza parole. Un caso, un destino, un segno divino: si è scritto di tutto sui social in riferimento a una foto scattata nel lontano giugno 1986. Sembrava una coppa stregata per Messi ed invece anche lui è riuscito come Maradona a conquistare la Coppa del Mondo.

Ecco la foto che ha lascia senza parole

In una delle foto dei festeggiamenti allo stadio Atzeca dopo la vittoria contro la Germania Ovest, Maradona viene portato in trionfo in spalla dai sui compagni di squadra. Nella foto che fu scattata, si vede che alza la Coppa del mondo con la mano destra, mentre con la sinistra sembra indicare la bandiera del Qatar, posta insieme alle altre sopra gli spalti del celebre stadio di Città del Messico.

Un caso e un segno incredibile, dopo la vittoria dell’Argentina di Messi ai Mondiali in Qatar 2022.

