Chi è Luiza Mun, tra sex working e scienza: c’è (anche) lei dietro “L’avvocato dell’atomo”

Ana Maria Luiza Munteanu, rumena, è conosciuta su Instagram come Luiza Mun: ha oltre 20mila follower, ai quali si presenta come “Creatura fantastica con grandi… cuori” (qui invece i suoi profili TikTok e OnlyFans). La sua bacheca digitale è un susseguirsi di immagini ad alto tasso erotico, ma lei lo mette subito in chiaro: non chiamatela sex worker, non le piace questa espressione. “E’ una mis-categorizzazione derivante dall’iperfocalizzazione sul sesso della nostra civiltà”, racconta in un’intervista a ‘Prn nauti’, rivista digitale online dal 2020, che diffonde informazioni relative al mondo dell’intrattenimento per adulti. “Chi fa assistenza sessuale ha molto più in comune con uno psicoterapeuta o con un fisioterapista, che con una prostituta o pornostar”.

Chi è Luiza Mun

Secondo Luiza Mun non c’è molta differenza tra avere un profilo su Onlyfans oppure su un altro social network: sempre di content creating si tratta, che poi si sia specializzati in cibo, fitness, scienza o sesso la sostanza non cambia. Bisogna “avere conoscenza di social media marketing, psicologia base, grafica, videoediting, essere portata per il contatto col pubblico, avere buon time management, etc. Il fatto che il prodotto finale sia a sfondo sessuale è una minuscola parte di una galassia di caratteristiche” necessarie per esercitare questa professione.

L’appello di Luiza Mun: più donne nell’audience del porno

La presenza di poche donne disposte a pagare per contenuti porno la infastidisce: c’è “questa disparità nella domanda e quindi nell’offerta su OnlyFans, che sfocia in difficoltà di trovare creator maschi (etero o bsx) con cui collaborare (e anche da seguire). Dimostra l’assoluta disuguaglianza che c’è in ambito sessuale tra maschi e femmine, cosa che vede sistematicamente i maschi in svantaggio”.

Il ruolo del sesso nella società

Un retaggio naturale di cui ci si dovrebbe liberare: il sesso come un’attività che può meritare interesse e valere una piccola spesa. “Spendi soldi per un servizio personalizzato dall’estetista, o per essere coccolata in un ristorante gourmet: perché non spenderlo per un servizio porno personalizzato?”. E ancora: “Quando la gente vivrà il sesso come vive una cena al ristorante (e pure sulla cucina andrebbe fatto un discorso immenso), non ci sarà nemmeno bisogno di parlare di ‘sex’ work”.

C’è (anche) lei dietro “L’avvocato dell’atomo”

Ma non c’è solo questo nella vita professionale, che si intreccia con quella privata, di Luiza Mun. La content creator sta dedicando tempo ed attenzione anche ad un altro progetto, stavolta di divulgazione scientifica su energia e nucleare. “Non sono un fisico, ma il mio ragazzo ha aperto una pagina di successo, L’avvocato dell’atomo”, racconta. Lei si occupa dei social: grafica Instagram, storie, video per TikTok, realizzazione sito web, creative direction. “Sono laureata in mediazione linguistica, parlo bene o male 6 lingue, vorrei riprendere a studiare giapponese come settima, iscrivermi alla facoltà di fisica, fare un corso serio di videomaking, salvare il mondo. Con calma”. Insomma, non chiamatela sex worker.