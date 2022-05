Avanzano i “nuovi mostri” di TikTok… Gianluca Vacchi, scansati

Hanno il mito dei soldi, amano esibire il loro stile di vita e non sanno cosa sia la sobrietà. Si presentano come imprenditori influencer di successo e i social apprezzano: hanno centinaia di migliaia di follower e milioni di visualizzazioni, qualcuno li acclama persino come maestri di vita da seguire. Sono i “nuovi mostri” di TikTok e i loro profili sono un piccolo spaccato di… ordinaria mostruosità del nostro Paese, per citare il film di Mario Monicelli, Dino Risi ed Ettore Scola che ha fatto la storia del cinema italiano.

Gli imprenditori influencer su Tiktok

Si lanciano frecciate tra loro, a colpi di rolex e auto di lusso. Si citano l’un l’altro, litigano con i follower, espongono le loro tesi al mondo, pronti ad essere amati e criticati. Sono dei novelli Gianluca Vacchi, ma è proprio dall’imprenditore influecer più discusso del momento che prendono le distanze. Qualche esempio?

Michele Migliaccio – Michi Élite

Michele Migliaccio, in arte Michi Élite, 373mila follower e 8,6 milioni di ‘mi piace’ su TikTok.

I fan gli chiedono un parere su Vacchi e lui parte con un video in cui lo critica a tutto spiano. “Si definisce un imprenditore che si è costruito da solo, ma lui prende soli dalla famiglia pur di rimanere lontano dal mondo del lavoro e tratta male i domestici. Io invece, da imprenditore, so cosa vuol dire pagare gli stipendi ai ragazzi, motivarli, incentivarli… So quali sono le caratteristiche di un leader e Vacchi è l’opposto”.

Seguono i suoi video dalla spiaggia, con la musica a palla e gli occhiali a specchio, oppure dal barbiere, il “parrucchiere numero uno di tutta Cormano”. Qui Michi Élite esibisce un sorriso Durban’s (grazie a un super filtro) e chiede: “Mi preferite con il look lungo oppure rasato?”. E ancora, eccolo mentre insegna al figlio poppante come investire le sue finanze, mettendogli in mano un blocchetto di banconote da 50 euro.

Ferdinando Lorenzotti – DottGarbo

“Il denaro rende liberi” è il motto di DottGarbo, che ha oltre 110mila di follower e 2,7 milioni di ‘mi piace’ su TikTok. Meno seguito di Michi Élite, ma lui ha costruito un business vero e proprio sulla sua immagine, con tanto di manager che gli cura le pr, Giovanni Urso, e un sito internet dedicato, mistergarbo.com, dove vende felpe, magliette e mascherine griffate con il suo nome, rigorosamente total black.

Dispensa ai suoi follower consigli in diretta video e con loro discetta di donne, calcio e politica (il suo “idolo” è Silvio Berlusconi e lui si definisce un “anti-comunista”). Ferdinando Lorenzotti, classe 1986, si racconta così: “Introdotto nel mondo social nel periodo buio della storia del Look Down con il suo carisma e simpatia è riuscito a conquistare tanti giovani che ad oggi si sono ispirati al suo personaggio“.

“Il ricco vero va in giro senza patacconi“, dice, mentre spiega la “differenza tra ricco vero e ricco fake“. Ma i follower fanno subito notare: “Sempre lui con la cintura LV e la camicia mezza dentro per farla vedere“.

Marco Baldini – mark.035

Di Rolex&co parla spesso in diretta dalla sua gioielleria a Chiari, in provincia di Brescia, Marco Baldini: conosciuto su TikTok come mark.035, ha 114mila follower e 2.4 milioni di ‘mi piace’. “Bella raga” è la frase con cui inizia i suoi video, in cui mostra orologi super preziosi oppure racconta la sua vita, tra Harley Davidson, viaggi e una compagna con un fisico da copertina.

“Hahaha maaark sei uno stile di vita“, scrivono i follower.

Ah, la dura esistenza degli imprenditori tiktoker…