Zelensky, la mega-villa a Forte dei Marmi da 4 milioni di euro: ecco la foto

Zelensky, la villa multimilionaria a Forte dei Marmi, ecco le foto. Negli scorsi giorni era trapelata la notizia della residenza di lusso in Italia del leader politico dell’Ucraina. Il lussuoso edificio pare avere un valore di circa 4 milioni di euro.

Zelensky, ecco le foto della mega-villa a Forte dei Marmi: vale 4 milioni

Secondo alcune indiscrezioni degli scorsi giorni Volodymyr Zelensky, Presidente dell’Ucraina ed emblema della resistenza, sarebbe il proprietario di una villa di lusso in Italia.

Si tratterebbe di un’elegante residenza in Toscana, a Forte dei Marmi, da un valore di circa 4 milioni di euro. La casa pare sia dotata di sei camere da letto, quindici stanze, una piscina e un giardino molto ampio Oggi le presunte foto della megavilla del leader politico ucraino hanno cominciato a fare il giro del web.

Sebbene non ci siano conferme da parte dell’interessato, esistono alcune testimonianze che corroborerebbero l’acquisto della lussuosa abitazione. Una di queste è quella del commercialista Ottavio Francesco Mansi, dello studio Mansi&Associati che avrebbe fatto da consulente alla società immobiliare di Zelensky. “Non ho mai avuto il piacere di conoscerlo” -racconta Mansi in un’intervista a Libero- “Ma ho incontrato persone del suo staff che seguono interessi della società immobiliare in Italia.

Il precedente amministratore della San Tommaso srl, Ivan Bakanov oggi è uno dei principali consiglieri del Presidente e si occupa di sicurezza. Non è una casa usata dal Presidente e dalla famiglia ma viene affittata. La San Tommaso srl ha solo questo immobile e ha rispettato tutte le formalità richieste dalla normativa vigente”.