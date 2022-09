Oroscopo Branko settimanale 9-15 settembre, previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo settimanale di Branko, le previsioni dal 9 al 15 settembre per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questa settimana? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo italiano.

Cosa prevede la lettura delle stelle di Branko nei prossimi giorni? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo televisivo per i prossima settimana.

Cosa ci riserva il futuro dal 9 all’15 settembre? Ecco l’oroscopo settimanale di Branko secondo il suo libro, il Calendario astrologico 2022 di Branko.

LEGGI ANCHE: Oroscopo Branko Settembre 2022: previsioni segno per segno

Ariete, le previsioni settimanali di Branko 9-15 settembre

Si prepara un autunno pieno di sfide lavorative per i nati nell’Ariete. Preparatevi alla lotta concedendovi qualche momento di pausa in questi giorni. Giove vi dona una marcia in più, mentre Venere vi regala una buona dose di fortuna.

Non esagerate con i bagordi e badate alla vostra salute. In amore, verrete sommersi da un’ondata di nostalgia. Grazie alla Luna nel segno riuscirete a voltare lo sguardo al futuro.

Toro, le previsioni settimanali di Branko 9-15 settembre

Poche nuove dal cielo per i nati nel Toro, che continueranno a godersi il favore delle stelle della scorsa settimana. Il vostro futuro apre a nuove possibilità prima impossibili. Vi sentite protetti sia sul lavoro che in ambito affaristico.

Per quanto riguarda il cuore, lasciatevi guidare da Venere e dalla passione che vi inonda. Occhio anche alla Luna: potrebbe farvi incontrare qualcuno sabato 10 o martedì 13.

Gemelli, le previsioni settimanali di Branko 9-15 settembre

Sui nati nei Gemelli incombe lo spettro di beghe e contrattempi irritanti, soprattutto per il 10. Per evitarli, suonate la ritirata: evitate conflitti e discussioni inutili. Avete Mercurio dalla vostra, partire verso nuovi lidi, lontano dalla routine, potrebbe farvi bene.

Per gli affari di cuore c’è poca concretezza, tanti amori e diverse novità ma poca sostanza.

Cancro, le previsioni settimanali di Branko 9-15 settembre

Buone prospettive amorose nei prossimi giorni per i nati nel Cancro. Difficile resistere al richiamo dell’influenza romantica delle stelle, frutto della dissonanza tra la Luna piena in Pesci con Venere e Marte. Non sottovalutate le avventure: sotto sotto potrebbe nascondersi qualcosa di speciale. Più tensione sul lavoro e in famiglia, dove dovrete sopportare minacce e ricatti.

Leone, le previsioni settimanali di Branko 9-15 settembre

I nati nel Leone potranno usare questa settimana per mettere la parola fine a questioni lavorative e monetarie che si trascinano dietro da fin troppo tempo. La mano invisibile di Giove vi guida verso la persona giusta, che potrebbe avere la soluzione che cercate. Non mancheranno nemici e muri da superare, favoriti dalla contrarietà di Saturno. Ne verrete a capo solo con la giusta preparazione.

Vergine, le previsioni settimanali di Branko 9-15 settembre

Con Venere nel segno, arrivano novità in ambito sentimentale per i nati nella Vergine. La Luna piena in Pesci potrebbe causare alcuni singhiozzi nelle relazioni più durature e forse qualche momento di smarrimento. Il lavoro procede come da programma, ma la stanchezza fisica e psicologica si farà sentire. Non ha senso lagnarsene, l’unica è fermarsi e aspettare l’autunno.

Bilancia, le previsioni settimanali di Branko 9-15 settembre

Giorni di accordi e successi per i nati nella Bilancia.

Sfrutterete al massimo la vostra arte diplomatica per chiudere sul nascere i contrasti che vi circondano in ufficio. Anche l’amore continua a portare novità. Alcune storie o anche matrimoni potrebbero chiudersi, ma non c’è tempo per disperarsi. Avrete tante opportunità per nuovi incontri, che non si faranno aspettare.

Scorpione, le previsioni settimanali di Branko 9-15 settembre

Venere sorride ai nati nello Scorpione, donando incontri amorosi fortunati e, in combutta con Plutone, una vera e propria ondata di nuove possibilità sul lavoro. Per quanto riguarda le finanze, avete ancora su di voi lo sguardo severo di Saturno: pochi sfizi, tanto dovere e responsabilità. Consolatevi con l’amore: con la Luna piena in Pesci in congiunzione con Nettuno, un sogno potrebbe diventare realtà.

Sagittario, le previsioni settimanali di Branko 9-15 settembre

Stress e frustrazione porteranno al limite i nati nel Sagittario. Senza uno sforzo per fermarvi a rifiatare, rischierete di dare di matto. Non lasciate che il polverone alzato da Marte in Gemelli vi crei troppe preoccupazioni. Siete sotto l’ala di Saturno, che protegge il vostro lavoro e i vostri affari. In più, l’inventiva di Mercurio e Giove vi donerà una valanga di nuove idee.

Capricorno, le previsioni settimanali di Branko 9-15 settembre

La Luna piena in Pesci proverà ad influenzare i nati nel Capricorno. La presenza costante della Luna nel vostro cielo potrebbe portarvi su strade inesplorate e spingervi a compiere azioni folli, al limite del controproducente. Mantenete la vostra lucidità e ignorate brutti consigli e malelingue. Continuate per la vostra strada e troverete il successo.

Acquario, le previsioni settimanali di Branko 9-15 settembre

È ora di espandere i propri orizzonti professionali e personali per i nati nell’Acquario. È la settimana perfetta per mettere in pratica i cambiamenti che avevate in mente da tempo, sia sul lavoro che nel privato. Marte, Saturno, Giove e Mercurio sono pronti ad aprirvi una strada verso il futuro che desiderate. Non guardatevi indietro e fate il primo passo.

Pesci, le previsioni settimanali di Branko 9-15 settembre

Si apre una settimana fondamentale per i nati nei Pesci, un vero banco di prova per ciò che vi aspetta in autunno. Se vi dimostrerete precisi e puntuali, avrete il supporto di Giove e Urano sul lavoro per perseguire le ambizioni e gli obiettivi da voi prefissati. Attenzione all’influenza negativa di Marte, che potrebbe crearvi qualche dissonanza di troppo.