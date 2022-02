Ucraina, chi è Zelensky: famiglia, moglie e figli del presidente

Ucraina, chi è Zelensky: nasce come attore di cinema e serie tv per poi lanciarsi nella politica diventando Presidente del Paese.

Ucraina, chi è Zelensky: una vita nel cinema e nelle serie tv, poi da attore è passato in politica addirittura vincendo le elezioni come Presidente del Paese.

Ucraina, chi è Zelensky

Zelensky è nato il 25 gennaio del 1978 a Kryvyi Rih, città nella Regione di Dnipropetrovsk. Russofono, di origini ebraiche. La sua passione da giovane è la recitazione, infatti prima di lanciarsi in politica, intraprende la carriera da attore: il suo personaggio era un professore di liceo, insegnante di storia, che per caso diventava presidente nella serie tv – girata in russo – Servitore del popolo.

Si è laureato nel 2000 in Giurisprudenza presso il dipartimento della Università Economica Nazionale ma la sua prima professione si è sviluppata nel mondo dello spettacolo.

Il nome completo è Volodymyr Oleksandrovyč Zelens’kyj e nel suo curriculum si legge che è stato un attore, sceneggiatore, comico ucraino. Dal 2019 è Presidente dell’Ucraina. Il suo ruolo da presidente nella serie tv è stato di ispirazione, infatti poi si è lanciato in politica vincendo le elezione con quasi il 73% dei voti contro il 25% dell’avversario.

Zalensky è un forte sostenitore della distribuzione gratuita di cannabis medica, l’aborto gratuito in Ucraina e la legalizzazione della prostituzione e del gioco d’azzardo. Inoltre, è oppositore alla legalizzazione delle armi.

Il Presidente Ucraino è un dichiarato nemico di Vladimir Putin definendolo “come un nemico”. Il 2 maggio 2019 Zelenskyy ha scritto su Facebook che “il confine è l’unica cosa che Russia e Ucraina hanno in comune”. Nel febbraio del 2022, è scoppiata la guerra in Ucraina con l’invasione della Russia.

Il presidente Zelensky ha dichiarato di non voler assolutamente lasciare il Paese insieme alla sua famiglia.

Famiglia, moglie e figli del presidente ucraino

Nel settembre del 2003 si è sposato con Olena Kyjačko, architetto conosciuta al liceo e autrice dei suoi sketch; ha due figli: una femmina, Oleksandra nata nel 2004, e un maschio Kirilo nato nel 2013. Con lo scoppio della guerra nel febbraio del 2022, insieme alla sua famiglia ha deciso di rimanere e non abbandonare l’Ucraina.

