Dove abita Zelensky “in Italia”? La sua villa è a Forte dei Marmi

Il presidente dell'Ucraina Zelensky, che ha più volte visitato l'Italia per turismo, possiede una villa a Forte dei Marmi

L’attuale presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, in questi giorni mediaticamente esposto per la guerra tra Russia e Ucraina, ha un profondo legame anche il nostro paese. A Forte dei Marmi infatti, dove spesso si è recato per trascorrere le vacanze, possiede infatti una villa di villeggiatura. Vediamo quindi dove abita Zelensky “in Italia”.

Dove abita Zelensky “in Italia”?

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, amante del viaggio e del mare, si è recato in Italia più volte per ragioni turistiche e pare essersi innamorato soprattutto di Forte dei Marmi.

Come anche rivelato dal Corriere della Sera, Zelensky possiede una lussuosa villa a Vittoria Apuana, quartiere di pregio di Forte dei Marmi, il cui valore si attesterebbe attorno ai 4 milioni di euro. Questa villa acquistata da Zelensky, in particolare, sarebbe dotata di sei camere da letto, quindici stanze, una piscina e un giardino molto ampio. Di sicuro il leader ucraino, nel momento in cui soggiorna con la famiglia a Forte dei Marmi, ha modo di rilassarsi lontani da occhi indiscreti.

Chi è Zelensky

La città di origine di Volodymyr Zelensky è Kryvyi Rih, città nella Regione di Dnipropetrovsk. Russofono di origini ebraiche, è nato il 25 gennaio del 1978. La sua passione giovanile è la recitazione tanto è vero che, prima di andare in politica, aveva provato ad intraprendere la carriera di attore. Nel settembre del 2003 si è sposato con Olena e da lei ha avuto due figli: una femmina, Oleksandra nata nel 2004, e un maschio, Kirilo, nato nel 2013.

Con lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina ha deciso di rimanere nel suo paese rifiutando l’asilo politico.